Počúvli Mikasa: Zatvárajú sa ďalšie školy! Rozhodli o tom regionálne úrady

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave a v Banskej Bystrici plošne prerušia vyučovanie od stredy 1. decembra vo svojich územných obvodoch na stredných školách a na druhom stupni základných škôl.

Vyplýva to zo zverejnených vyhlášok vo vestníku vlády SR na stránke Ministerstva vnútra SR. Prerušenie prezenčného vyučovania sa týka okresov Trnava, Piešťany, Banská Bystrica a Brezno.

Výučbu majú od dnes prerušenú na základe RÚVZ aj stredné školy a druhý stupeň v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo a Lučenec. Od pondelka 28. novembra bola prerušená výučba v okresoch Vranov nad Topľou a Rožňava.

Vzdelávanie pokračuje v materských školách a na prvom stupni v Dolnom Kubíne, informoval dolnokubínsky primátor Ján Prílepok. "V rámci základných škôl je v tejto chvíli v meste zatvorených 11 tried, priamo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú to štyri triedy. V materských školách sledujeme výraznejší pokles detí, ktoré prichádzajú do škôlok. Rodičia pravdepodobne zostávajú doma spolu so svojimi deťmi," konkretizoval primátor.

Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková v tlačovej správe 26. novembra informovala, že hlavný hygienik SR Ján Mikas vyzval všetkých 36 RÚVZ, aby v prípade alarmujúcej situácie v regióne uzatvárali školy. RÚVZ majú pri plošnom zatváraní škôl vo svojich územných obvodoch jeho plnú podporu.