Banskobystrický kraj avizuje zmeny v očkovaní: V centrách bude nutná registrácia

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) bude od pondelka 6. decembra vo svojich očkovacích centrách v Banskej Bystrici, Zvolene a Lučenci očkovať len záujemcov registrovaných cez portál korona.gov.sk.

Ako na brífingu uviedol podpredseda BBSK Ondrej Lunter, dôvodom je zvýšený záujem o očkovanie proti COVID-19 a dlhé čakanie v radoch. Očkovať bez predchádzajúcej registrácie bude umožnené len na výjazdoch v regiónoch či v nákupných centrách.

„K takémuto kroku sme sa rozhodli pristúpiť najmä preto, že dnes sa nám v očkovacích centrách miešajú záujemcovia o prvú, druhú a tretiu dávku vakcíny, registrovaní aj neregistrovaní. Vznikajú dlhé rady a množstvo ľudí sa koncentruje na jednom mieste, čo je pre nich nekomfortné, nebezpečné z epidemického hľadiska a náročné na organizáciu,“ hovorí k zmenám v očkovaní vicežupan.

Na tomto postupe sa zhodli aj zástupcovia ďalších samosprávnych krajov na minulotýždňovom rokovaní združenia SK8, najmä s ohľadom na očakávaný zvýšený dopyt po tretej dávke vakcíny. „V priebehu najbližších mesiacov predpokladáme, že nároky na kapacity očkovacích centier budú v porovnaní s dneškom dvojnásobné. V priebehu júna dostalo druhú dávku vakcíny na celom Slovensku 730 685 osôb, z toho v Banskobystrickom kraji ich bolo 73 504. Tieto osoby majú na tretiu dávku nárok v decembri. Pre porovnanie, v priebehu mája to bolo 370 178 osôb na Slovensku a 35 094 v našom kraji. Je potrebné, aby sme do očkovania vniesli poriadok a sústredili sa na navyšovanie očkovacích kapacít v súlade s dopytom od registrovaných záujemcov,“ objasňuje Lunter.

Kraj plánuje osloviť zástupcov zdravotníckych zariadení na svojom území a rokovať s nimi o navyšovaní očkovacích kapacít. „So zdravotníckym personálom by sme im vedeli v tejto chvíli pomôcť, na našu výzvu v priebehu minulého týždňa zareagovalo asi 130 lekárov a sestier. Je nevyhnutné, aby sa očkovacie možnosti rozšírili a zvýšili sa aj platby od zdravotných poisťovní za jedného zaočkovaného – to by umožnilo zvýšiť odmeny aj zdravotníkom, ktorí očkujú. Na tomto sme sa tiež zhodli aj na rokovaní SK8 a v tejto veci sa spoločne obrátime tiež na ministerstvo zdravotníctva,“ doplnil podpredseda BBSK.

Možnosť očkovania bez predchádzajúcej registrácie ponechá Banskobystrický samosprávny kraj počas výjazdov do regiónov či v nákupných centrách. „Zoznam týchto výjazdov pravidelne aktualizujeme na webovej stránke www.bbsk.sk/ockovaciecentra a ľudí informujeme tiež cez naše sociálne siete a prostredníctvom starostov a primátorov,“ uzavrel Lunter.