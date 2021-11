Budúce sestričky Alžbeta a Ivona pomáhajú aj pacientom s covidom: Práca s nakazenými zmenila aj názor na očkovanie!

Skúsenosť s pacientmi chorými na covid nimi otriasla!

Študentky zo Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch sa pri praxi v nemocnici stretli aj s ťažkými prípadmi covidu a úplne zmenili svoj názor na vakcináciu. Alžbeta (19) sa dala zaočkovať hneď, ako mala možnosť, Ivona (19) priznáva, že spočiatku verila hoaxom.

„Boli sme na internom a chirurgii. Stalo sa, že pacientovi až na tretí deň vyšiel pozitívny test a nakazil aj iných, dokonca takého, čo mal ísť už domov. Bolo to veľmi depresívne, už sa tešil domov za deťmi, ženou, ale jeho stav bol veľmi zlý. Nedá sa tomu zabrániť, v noci sa v respirátore nedá spať a sú tam spoločné priestory. Ak mal niekto pozitívny test tri dni po tom, ako prišiel, bola veľká šanca, že to dostali aj ďalší pacienti,“ opisuje situáciu Alžbeta (19). Sama sa dala zaočkovať hneď, ako to bolo možné. „Bývam so starými rodičmi a chcem ich chrániť. Navyše to, čo som videla v nemocnici, bolo veľmi silné,“ vysvetľuje.

Ivona (19) zo začiatku verila hoaxom. „Nedá sa im dnes vyhnúť, sú všade na internete. Bola som presvedčená, že látku, o ktorej nič neviem, si nedám do tela. Všetko sa však zmenilo, keď som videla, že očkovanie nespôsobí nič ani u mojej rodiny. A tiež, keď som videla, že moja sestra sa dala zaočkovať a bola doma s pozitívnym partnerom a nenakazila sa. A neočkovaní pacienti majú ťažké priebehy,“ priznáva úprimne.

Dodáva, že rozdiel v priebehu ochorenia u očkovaných a neočkovaných videla nielen v nemocnici, ale aj u nakazených spolužiakov. A čo by budúce zdravotné sestričky odkázali ľuďom? „Nečítať hoaxy, treba sa nad tým aj zamyslieť! Očkovanie je momentálne veľká výhoda, tie postcovidové stavy sú niekedy veľmi ťažké,“ zhodujú sa dievčatá, ktoré pomáhajú už druhý rok.

Aktuálne majú už pár dní pre epidemiologickú situáciu prax prerušenú. Z toho dôvodu nemali ani klasickú stužkovú slávnosť, užili si ju len krátko a v triede. „Za tie dva roky je tá situácia teraz asi najhoršia,“ dodali.