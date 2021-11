Policajti zadržali v Ubli desiatich podchladených migrantov i prevádzača: Tomu hrozí tvrdá basa

Hraniční policajti z Uble zadržali v nedeľu (28. 11.) v noci neďaleko ukrajinsko-slovenskej hranice desiatich nelegálnych migrantov.

Neďaleko miesta zadržania sa mal ukrývať muž, ktorý mal odtiaľ cudzincov odviezť. Keďže boli cudzinci podchladení, policajti im poskytli potrebnú pomoc. O prípade TASR informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Bárdyová.

Šiestich Bangladéšanov a štyroch Pakistancov, ktorí po nelegálnom prekročení ukrajinsko-slovenskej hranice mali pešo dôjsť do obce Ubľa v okrese Snina, mal podľa zistení polície 26-ročný občan Ukrajiny následne naložiť do osobného motorového vozidla a previezť cez naše územie až do Čiech. "Zinkasovať mal za každého 10.000 českých korún," doplnila Bárdyová s tým, že pre podozrenie z prevádzačstva prípad prevzali policajti z Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície (ÚHCP).

Vodič už obvineniu z trestného činu prevádzačstva čelí, vyšetrovateľ zároveň spracoval návrh na jeho väzobné stíhanie. Po dokázaní viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až desať rokov. "S cudzincami prebiehajú procesné úkony, až po ich ukončení bude zrejmé, čo s nimi bude ďalej," uzavrela hovorkyňa.