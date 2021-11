Neziskovky apelujú na všímavosť a solidaritu s ľuďmi bez domova: Ako môžete pomôcť?

Zima je najťažšie obdobie pre ľudí bez domova. Tvrdia to neziskové organizácie, ktoré preto prosia verejnosť o všímavosť a solidárnosť.

Niektoré naďalej zbierajú pre núdznych spacie vaky, karimatky či jedlo. "Ak uvidíte človeka bez domova, oslovte ho, či má kde prečkať noc a ponúknite mu, napríklad, teplý čaj," vyzýva občianske združenie Vagus. Pokiaľ má niekto stráviť noc vonku bez možnosti zohriatia sa, verejnosť môže zavolať na mestskú políciu na čísle 159. "Tá má potrebné informácie o službách pre ľudí bez domova v meste," poznamenal Vagus. Upozorňuje, že ak ide o akútne ohrozenie života, je potrebné ihneď volať tiesňovú linku zdravotnej záchrannej služby na čísle 155.

Nezisková organizácia Depaul Slovensko vyzýva verejnosť na solidaritu. "Majte otvorené oči a srdcia pre tých v núdzi," skonštatovala. Obyvateľom pripomína, že v Bratislave chodí každý deň priama linka z Račianskeho mýta (163) priamo do Nocľahárne sv. Vinceta. "Naša nocľaháreň je, samozrejme, otvorená každý jeden deň. Naša ošetrovňa v centre hlavného mesta, v budove sv. Alžbety, s dostupnou hygienou a materiálnou pomocou je otvorená od pondelka do piatka vždy od 14.30 do 18.30 h," spresnil Depaul.

Organizácia zároveň prijme aj materiálnu pomoc pre ľudí bez domova. Ide napríklad o spacie vaky či jedlo. Presný zoznam toho, čo môže verejnosť doniesť, má Depaul zverejnený na svojom webe.