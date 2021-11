Klienti Sociálnej poisťovne, toto vás bude zaujímať: Ústretový krok kvôli pandemickej situácii

Klienti, ktorí v súčasnosti na prihlásenie sa do e-služieb Sociálnej poisťovne (SP) využívajú grid karty, ich budú môcť používať aj začiatkom budúceho roka.

SP pred časom ohlásila nový spôsob prihlásenia sa do jej e-služieb a informovala o ukončení používania grid kariet, avšak vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa rozhodla predĺžiť ich platnosť do 31. marca 2022. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková.

Cieľom pripravovanej zmeny je nahradiť terajšie grid karty novým, modernejším a bezpečnejším spôsobom prihlásenia sa pomocou mena, hesla a mobilnej aplikácie alebo možnosťou, ktorú majú klienti k dispozícii už dlhšie – prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu. "Keďže takáto zmena si v mnohých prípadoch vyžaduje zvýšené kontaktovanie rôznych subjektov (najmä medzi zamestnávateľmi, účtovníčkami a pobočkami SP), SP sa vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu rozhodla vyjsť v ústrety klientom a dočasne ešte zachovať platnosť vydaných grid kariet. Novým klientom však už grid karty nevydáva," povedala Dvoráková.

Klientom, ktorí v súčasnosti využívajú grid karty a majú všetky podmienky na to, aby prešli na nový spôsob prihlásenia, túto zmenu SP naďalej odporúča. "Do e-služieb sa budú prihlasovať komfortnejšie a hlavne bezpečnejšie. Profil v e-službách si potom môžu spravovať sami. Jednoducho si zmenia napríklad heslo alebo aktivujú nové v prípade zabudnutia bez zložitého vybavovania. Získajú tak modernejší, bezpečnejší a rýchlejší prístup do e-služieb a lepšiu kontrolu nad ním," poznamenala hovorkyňa.