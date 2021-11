Doťahovačky kvôli paragrafu 363: Žilinka toho má už dosť, Mazákovi poslal tvrdý odkaz

Doťahovačky kvôli spornému paragrafu 363 pokračujú. Predseda súdnej rady Ján Mazák si myslí, že generálny prokurátor Maroš Žilinka si paragraf 363 Trestného poriadku vykladá zle. Hovorí o protiústavnosti.

Predseda súdnej rady Ján Mazák nehovorí o používaní paragrafu 363 prokuratúrou v dobrom svetle. Priznal to v rozhovore s redaktorkou Zuzanou Kovačič Hanzelovou pre denník SME. Podľa jeho slov sa práve vďaka tomuto paragrafu dostal na slobodu z väzby bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský.

„S určitosťou viem, že to, že generálny prokurátor nerozhodol o podnete na použitie paragrafu 363 Trestného poriadku, nemôže byť žiaden dôvod na odmietnutie obžaloby v žiadnom prípade. Nikto si neuvedomuje, že to nie je návrh na použitie tohto paragrafu. To je iba obyčajný podnet, o ktorom môže a nemusí rozhodnúť generálny prokurátor,“ povedal Ján Mazák v rozhovore. Ďalej priznal, že podľa neho to, ako generálny prokurátor Maroš Žilinka používa paragraf 363, je protiústavné. „Do slova a do písmena," dodal Mazák.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka má však iný názor a rozhodol sa to demonštrovať v otvorenom liste na sociálnej sieti. V ňom chcel pomocou citovania niekoľkých paragrafov dokázať, že sa Ján Mazák mýli. Podľa neho generálny prokurátor nie je povinný o návrhu konať, len ak návrh podala neoprávnená osoba. V opačnom prípade je o návrhu povinný konať.

„Je mi veľmi ľúto, že niektoré názory a tvrdenia prezentované predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky Jánom Mazákom, týkajúce sa postavenia prokuratúry a oprávnení generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktoré uviedol v rozhovore poskytnutom redaktorke denníka SME dňa 16. novembra 2021, kritérium objektívnosti a najmä odbornosti nielenže nespĺňajú, ale nemožno ich vnímať inak ako zavádzajúce,“ napísal generálny prokurátor na svojej sociálnej sieti. Žilinka tvrdí, že diskusia by mala byť vecná, objektívna a nie zavádzajúca a klamlivá.