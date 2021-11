Poslanci Tomáš a Šipoš sa obávajú najhoršieho: Ani po lockdowne si nevydýchneme

Aktuálny lockdown sa zrejme bude predlžovať, školy sa mali zatvoriť. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12 sa na tom zhodli predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš a nezaradený poslanec pôsobiaci v strane Hlas-SD Erik Tomáš.

"Každý príčetný človek vidí, čo sa deje v nemocniciach," uviedol Šipoš s tým, že ak nechceme ešte vyšší nápor na nemocnice, musíme obmedziť pohyb ľudí a zvýšiť zaočkovanosť. Zdôraznil, že varianty nového koronavírusu delta i omikron sú silné. Na nedostatočný lockdown sa podľa neho treba pýtať koaličných partnerov. Tomáš si myslí, že lockdown mal byť rovno prijatý striktne, dočasne a s podporou pre firmy a podniky. Za dieru v ňom označil otvorené školy.

"SaS opakovane rozhodnutie zavetovala," poznamenal Šipoš na margo škôl s tým, že v zmysle koaličnej zmluvy pristúpili ku kompromisu. Zodpovednosť teraz podľa neho nesie minister školstva Branislav Gröhling (SaS). "Keďže vidíme, že v školách sa to šíri, nepredpokladám, že sa tá krivka začne lámať," uviedol.

"Vláda zase prijala mačkopsa len pre to, že sa uprednostňuje nejaké právo veta," podotkol Tomáš. Hovorí o politikárčení pre zlé vzťahy v koalícii. Kritizoval vládu, že uprednostnila politické dohody pred prijatím riadnych opatrení. Skonštatoval, že vláda zavádza do všetkého chaos a nezastabilizovala zdravotníkov. Riešenie vidí v jej odchode. Igor Matovič začína byť skeptický: Podľa neho sa situácia nezlepší a lockdown sa predĺži

"Nedopustíme, aby sa vrátilo naspäť to, čo sme tu mali 12 rokov," reagoval Šipoš. Zodpovednosť vlády nespochybnil, no opozícii vyčítal vyjadrovania o očkovaní. Na margo nemocníc dodal, že sa nakúpili pľúcne ventilácie, no zaškoľovanie personálu na ich obsluhu trvá aj cez päť rokov.

Aktuálne sa podľa Šipoša treba orientovať na zvýšenie zaočkovanosti seniorov ako najrizikovejšej skupiny. Aj preto pristúpili k návrhu dať im 500-eurové poukazy za očkovanie. Odmieta, že by to nebolo odkonzultované v koalícii. SaS podľa neho na navrhovala sumu 150 eur, no ostatné strany sa zhodli na potrebe vyššieho príplatku, aby zabral. Verí, že v parlamente návrh nájde podporu.