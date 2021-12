Najkrajšie detičky našich celebrít na internete: Odvážne, čo vyslovila Dominika Cibulková

Obrovské oči, chutné bacuľaté líčka, vlasové kreácie ako od profesionálneho kaderníka.

Tieto celebritné detičky sú doslova na zjedenie a ich rodičia to dobre vedia, preto nemajú problém pochváliť sa nimi na sociálnych sieťach.Dcéra vizážistky Lucid má vlastný instagramový účet. „Chcela som ju oddeliť od svojho a poďakovať ľuďom, ktorí mi posielali pre ňu darčeky ešte pred jej narodením. Bol to zvláštne krásny pocit, keď sa tešili spolu so mnou.“ Lydka sa rada fotí podľa toho, či má práve náladu. „Ak máme spolu spraviť nejakú peknú fotku, pripravím si ju a porozprávam jej o tom, potom to ide ľahko. Vždy je to o správnom momente, nechcem ju dlho zaťažovať.“



Talinka (18 mes.), dcéra fitnes trénerky Lucie Mokráňovej (29)

„Talinka fotenie ešte nejako nevníma. Je nemožné udržať ju, aby sa nehýbala. Fotím ju, keď sa hrá alebo behá, a tak sa podarí asi jedna fotka zo sto,“ hovorí s úsmevom Lucia, ktorá stále zvádza vnútorný boj, či dcérinu fotku pridá na instagram. „Nie je mi to prirodzené, takže si to vždy dobre premyslím a občas spravím výnimku. Mám vždy veľký strach a chcem ju chrániť.“