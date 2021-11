Klub darcov v Nitre ide do finále: Ktoré projekty postúpili do užšieho výberu?

Z verejnoprospešných projektov, ktoré sa uchádzajú o podporu z Klubu darcov Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN), postúpilo do užšieho výberu šesť zámerov.

Do hlasovania o projektoch sa mohol zapojiť každý darca, ktorý do klubu daroval minimálne desať eur. Celkovo sa na hlasovaní zúčastnilo 77 darcov. „Do ďalšieho kola postupujú projekty Dobro ti sekne, Učiaca záhrada, Rozhýbme deťom ústočká, Rodina hravo a spolu, Science workshopy a Veselo je v našej škole. Druhé kolo hlasovania bude 28. novembra. Zúčastniť sa na ňom môžu darcovia, ktorí do grantového programu venovali minimálne 20 eur,“ informovala NKN.

Do Klubu darcov sa každý rok zapojí 100 až 200 aktívnych ľudí, ktorí svojimi peniazmi podporia verejnoprospešné aktivity v Nitre. „Spája ich záujem o miesto, kde žijú. Sú medzi nimi manažéri, učitelia, seniori, aktivisti i študenti. Počas svojej existencie Klub darcov podporil v Nitre až 121 projektov užitočných pre všetkých,“ pripomenula NKN.