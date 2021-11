Slovák získal za 18 eur rozprávkovú výhru: Jackpot 31 miliónov mu ušiel o číslo!

Smola i šťastie zároveň! Tak možno nazvať pocity jedného zo Slovákov, ktorý v lotérii Eurojackpot získal výhru v druhom poradí.

Za investovaných 18 eur totiž získal 500 829,60 eura. Stačilo však málo na to, aby si užíval rozprávkový jackpot - presne jedno powerballové číslo.

Stávka, ktorá skončila polmiliónovou výhrou, bola podaná v Bratislavskom kraji. „Šťastný Slovák, ktorý si bude môcť na svoj účet pripísať 500 829,60 eura, sa pri uzatváraní stávky spoľahol na vlastný výber čísel. Na tikete vyplnil 4 hracie polia a zvolil si aj účasť v doplnkovej hre Eurojackpot JOKER. Zároveň sa rozhodol, že so svojou stávkou si v medzinárodnej lotérii zahrá dvakrát. Obsluhe terminálu zaplatil za uvedenú stávku 18 eur. Polmiliónový úspech mal šťastlivec v prvom predplatenom žrebovaní,“ informovala národná lotériová spoločnosť TIPOS na svojej stránke. Od jackpotu ho delilo iba jedno powerballové číslo. Pokiaľ by ho uhádol, výhra by bola závratná - krásnych 31 miliónov. Rovnako veľkú výhru z druhého poradia lotérie Eurojackpot získal aj jeden hráč z Nemecka a dvaja hráči z Fínska. Keďže jackpot nepadol, budúci piatok sa hrá o 43 miliónov.