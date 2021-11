Uplynulo 9 rokov od pádu mosta pri Kurimanoch: Martin († 31) zomrel na narodeniny, spoveď vdovy plná smútku a bolesti

Od hroznej tragédie uplynulo už deväť rokov, ale bolesť stále neutícha. V novembri 2012 otriasla Slovenskom tragická správa.

Pri Kurimanoch (okr. Levoča) sa zrútil nedostavaný most. Pod jeho troskami zahynuli štyria robotníci. Medzi nimi aj milovaný manžel a otec Martin († 31), ktorý zomrel presne v deň svojich narodenín. Vdove Lucii Pažinovej (39) a dcérkam Viktorke (16) a Alexandre (17) sa aj dnes pri spomienke na ocka lesknú oči od sĺz.

Napriek dlhému času nebol do dnešného dňa za túto tragédiu nikto odsúdený. Jedinou obžalovanou je nemecká projektantka mosta, ktorá mala podľa prokuratúry chybne vyrátať statiku.

Kedy bude súd?

Zatiaľ sa však nezačalo ani jedno súdne pojednávanie. Mrzí to aj Luciu. „Mám z toho zmiešané pocity. Mala vypovedať cez telemost, ale už druhýkrát sa pojednávanie nekonalo,“ priblížila svoje pocity zarmútená vdova, ktorej by psychicky pomohlo, keby bolo už všetko za ňou. „Je nám aj s dcérkami veľmi ťažko. Prišli sme o ocka. A on, ale ani my sme sa doteraz nedočkali spravodlivosti,” povedala smutná Prešovčanka, ktorá sa veľmi snaží, aby rodina prežila z jedného platu.

Mala zaplatiť vyše 5 000 eur

„Odškodné sme dostali len od štátu ako všetci ostatní. To som investovala do bývania, lebo keď Martin zomrel, nemali sme ho,“ hovorí Lucia, ktorá sa snažila, aby im prisúdili aj náhradu nemajetkovej ujmy od stavebnej firmy. „Súd však od nás požadoval vysoké súdne poplatky, ktoré som nedokázala zaplatiť, takže z toho zišlo. Nejde mi to do hlavy. Pôvodne sme do toho išli všetci pozostalí spolu. Potom sa to rozdelilo a každý mal prideleného iného sudcu. Ostatným zábezpeku odpustili, alebo znížili, a odo mňa, ktorá som bola jediná s malými deťmi, chceli vyše 5 000 €. Tie som nemala, takže súd konanie zastavil a už je to premlčané. Vnímam to ako veľkú nespravodlivosť,” nerozumie postupu súdu Lucia.