Jánovi († 35) po svadbe amputovali ruku: Do konca života bojoval o peniaze pre svoju rodinu...

Tak veľmi bojoval, tak veľmi túžil žiť pre svoju rodinu... Ťažko chorý Ján († 35) sa dennodenne neúnavne snažil, aby získal invalidný dôchodok a aspoň ako-tak zabezpečil milovanú rodinku.

Statočný muž trpiaci rakovinou spojivového mäkkého tkaniva a nervov v predlaktí to stihol až krátko pred smrťou. Vyplácania penzie sa však nedožil... Zostala po ňom milujúca manželka Romana (23) a dve malé deti Kiarka (6) a Mathiasko (1,5).

Jánov stav bol v poslednom období mimoriadne vážny, no do poslednej chvíle veril, že to zvládne. Napokon bola zákerná choroba silnejšia než on... Vo štvrtok vydýchol naposledy. „Dnes si odišiel, dnes si ma opustil. Už sa netrápiš.Ďakujem Ti za všetko, láska moja. Budem Ťa navždy milovať,“ napísala srdcervúce slová zronená manželka Romana (23), ktorá si nevie predstaviť, ako bude ďalej bez Jána žiť.Počas boja s ťažkou chorobou mu bola obrovskou oporou a neustále mu dodávala silu a odvahu.

Zákerný nádor

Jánove zdravotné problémy prišli ako blesk z jasného neba. Začalo sa to tým, že pociťoval problémy s rukou. Trvalo to niekoľko mesiacov, no nikto za ten čas nedokázal odhaliť, že trpí rakovinou. Napokon mal už ruku v takom štádiu, že si ju nedokázal ani vyrovnať. Začalo mu kriviť prsty a bolo potrebné okamžite konať. „Na súkromnej klinike mi nakoniec manžela operovali a až pri operácii zistili, že tam má nádor. Napriek tomu, že mu ho vyoperovali, o pár dní tam bol znovu,“ hovorí nešťastná Romana. Napriek krutej diagnóze boj o Jánovo zdravie nikdy nevzdávali. Boli spolu šesť rokov, no manželmi sa stali až pred operáciou, počas ktorej otcovi dvoch detí amputovali ruku. „Na svadbe mu ruka úplne odhnívala, mäso mu vypadávalo, bolo to hrozné,“ spomína nešťastná vdova.

Metastázy pri srdci

Ján dlhodobo pracoval v zahraničí, aby čo najlepšie uživil svoju rodinu. Keď však prišli zdravotné problémy, musel zostať doma. Choroba mu čoraz viac uberala sily, pričom metastázy mal už na pľúcach a aj blízko pri srdci. Aby rodine zabezpečil aspoň aký-taký príjem, rozhodol sa vybaviť si invalidný dôchodok. Bol s tým však problém, pretože dlho nechodili papiere zo zahraničia, kde pracoval. Po tom, ako Nový Čas uverejnil jeho srdcervúci príbeh, sociálna poisťovňa mu vyplatila aspoň preddavok. Ján veril, že sa dožije riadneho invalidného dôchodku, pomôže tak svojej rodinke a uvidí vyrastať milované detičky. Sociálna poisťovňa mu dôchodok napokon pred tromi týždňami schválila a od januára ho mal začať poberať. Toho sa už, bohužiaľ, nedožil. „Nemohol brať chemoterapie, lebo už bol veľmi slabý. Bral opiáty, aby nemal bolesti,“ opísala posledné obdobie života milovaného manžela Romana, ktorej nesmierne chýba.