Vojna v Košiciach pre zatváranie škôlok! Čo si o tom myslia rodičia?

Skočili si do vlasov! Starosta košického Starého Mesta Igor Petrovčik (47) chce od pondelka zatvoriť všetkých 6 škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Rozhodnutie odôvodňuje tým, že počas najkritickejšej situácie vývoja pandémie je potrebné rešpektovať odborníkov, a nie politikov. Voči jeho zámeru sa ostro ohradilo vedenie mesta.

Starosta Igor Petrovčik priznáva, že názory na jeho rozhodnutie sú rôzne, on si za ním pevne stojí. Zatvorenie škôlok by malo podľa neho trvať od 29. novembra do 12. decembra. Vedúca oddelenia školstva magistrátu Košíc Beáta Lopušniaková uviedla, že budú pokračovať v štandardnej prevádzke materských škôl. „Školu nie je možné uzavrieť na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy ani rozhodnutím riaditeľa školy,“ uviedla s tým, že nikto z mesta Košice nemôže škôlky ani len teoreticky zavrieť, kompetenciu na to má jedine riaditeľka košického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), resp. niekto, koho tým poverí, alebo minister školstva celoplošne.

Rezort školstva informoval, že podľa rozhodnutia ministra môže riaditeľ školy v období školského vyučovania poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. „Riaditeľ školy a ani zriaďovateľ nie je oprávnený z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 zatvoriť školu,“ uviedlo ministerstvo.

Čo na rozhodnutie starostu Starého Mesta hovoria rodičia škôlkarov?

Zatvorenie nie je dobrý nápad

Miloš (38), programátor, Košice

- Pracujem z domu, no niekto si myslí, že automaticky môže mať deti doma. Mať ich doma a pracovať, to nejde. Som rád, že deti chodia zatiaľ do škôlky. Zatvoriť ich podľa mňa nie je dobrý nápad.

Škôlky majú byť otvorené

Marek (35) riaditeľ internátov, s dcérkou Hankou (4), Košice

- Ja to vnímam tak, že materské škôlky by mali byť otvorené, lebo tie deti potrebujú socializáciu s ostatnými deťmi, aby sa správne vyvíjali. Uvedomujem si riziko, ale ako rodina sa každý týždeň pravidelne testujeme, aj keď sme zaočkovaní, máme tak zvýšenú kontrolu. Naša dcérka Hanka by nám neodpustila, tak veľmi chce ísť ráno do škôlky. Minule bola týždeň doma kvôli nachladeniu a už nám pílila uši, kedy pôjde do škôlky. Ja to vnímam tak, že deti chcú byť v škôlke, lebo sú tam šťastné.

Lucia (31), pracovný poradca, Košice

- Je to komplikované nechať dieťa doma, pretože potrebuje celodennú starostlivosť. Ja robím home office, 8 hodín z domu, a to dieťa sa dve hodinky pohrá na tablete, alebo popozerá rozprávky na televízore, ale stále si vyžaduje pozornosť. Potom si musíte vybrať, buď pracujete a nepodáte 100-percentný výkon v robote, čo sa odrazí na zamestnávateľovi, alebo sa budete venovať dieťaťu, alebo si prácu necháte na nočné hodiny, pre nás rodičov iné východisko nie je. Nám to veľmi vyhovuje a pomáha, že tá škôlka je otvorená.

Denisa (27), materská, Košice

- Pre mňa to je lepšie keď je dieťa v škôlke. Mám doma malé bábätko a nedokážem dcérke venovať toľko času, ako doma. Podľa mňa je aj lepšie, ak sa dieťa socializuje, už aj tak boli šesť mesiacov doma, a to bolo veľmi ťažké. Aj keď je dieťa škôlkar, musíte mu vymýšľať aktivity, už nie je len hravé, ale potrebuje sa aj niečo naučiť. Ja by som radšej škôlky nechala otvorené.