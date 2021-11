Matovič opäť rozdáva peniaze: Až 500 eur zaočkovaným dôchodcom! Odborník má iný návrh

Po fiasku s očkovacou lotériou navrhuje odmeny opäť! Minister financií Igor Matovič prišiel s nápadom, ktorým chce ochrániť dôchodcov pred ťažkým priebehom Covid-19.

Motivovať ich chce poukazmi, ktoré by následne využili v prevádzkach, ktoré počas lockdownu krachujú. Kto z koaličných partnerov ho v návrhu podporí?

Matovič predstavil ambiciózny plán, ktorým chce motivovať seniorov k vakcinácii. „Z úmrtí viac ako 90 % sú práve ľudia nad 60 rokov,“ uviedol. Práve z toho dôvodu navrhuje finančnú odmenu 500 eur pre každého seniora, ktorý sa na očkovanie zatiaľ neodhodlal. „Najefektívnejšie riešenie, ktoré je, je pokúsiť sa urobiť všetko pre to, aby ľudia, ktorí sú najviac ohrození covidom, boli ešte včas pred Vianocami buď preočkovaní treťou dávkou, a tí, čo zatiaľ zaočkovaní neboli, aby boli zaočkovaní ešte pred Vianocami prvou dávkou,“ vysvetlil Matovič.

V schéme odmeňovania nezabudol ani na podnikateľov a živnostníkov, ktorí v čase lockdownu prichádzajú o tržby. „Návrh predstavuje 500 miliónov eur dotknutým prevádzkam, ktoré najviac trpeli v prvej, druhej a najviac trpia a budú trpieť v tretej vlne,“ dodal Matovič. Poukazy by mohli dôchodcovia využiť v reštauráciách, kaviarňach, divadlách či v iných službách. Poukazy by mali byť prenosné na iných členov rodiny. Seniori by poukazy mohli využívať cez pridelené QR kódy alebo karty, ktoré by im boli doručené poštou.