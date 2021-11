Dokedy budeme zavretí doma? Na dvojtýždňový lockdown zabudnite!

Je len málo pravdepodobné, že lockdown potrvá iba dva týždne, na ktoré bol zatiaľ vyhlásený. Stále viac odborníkov sa zhoduje v tom, že to bude zrejme musieť byť dlhšie.

Rovnaký predpoklad vyslovil aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (52), podľa ktorého je však ešte priskoro špekulovať o tom, čo bude o dva týždne. Aké scenáre teda pripadajú do úvahy?

Lengvarský si myslí, že po prvých dvoch týždňoch lockdownu ho bude treba ešte predĺžiť. Na ako dlho? „Na ďalšie dva týždne. Je to môj osobný názor,“ prezradil minister v rozhovore pre Denník N. A ako budú podľa neho vyzerať Vianoce? „Nevylučujem, že nejaké úpravy môžu prísť. O detailoch, čo bude o dva týždne, by som len špekuloval. Po dvoch týždňoch od prehodnotenia budú podľa mňa v minimálnych obmenách pokračovať,“ vyjadril sa minister. Viacerí odborníci vláde vyčítali, že lockdown stanovila len na dva týždne.

Podľa analytika projektu Dáta bez pátosu Ivana Bošňáka to je však nastavené správne. „Povedali, že to vyhodnotia o 10 dní. A veľmi jasne povedali, že sa pozrú na to, aké zmeny v kľúčových parametroch nastali. Nepovedali, že musia nastať vďaka lockdownu,“ vysvetľuje. Ako to vidí Bošňák s pokračovaním lockdownu? „Pripadajú do úvahy dve veci: buď povedia, že to pôjde ďalej tak, ako to je. Ja si však osobne myslím, že budú veľmi rozmýšľať nad tým, či to neuvoľniť pre očkovaných a prekonaných,“ hovorí Bošňák. Sprísňovanie opatrení neočakáva.