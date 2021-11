Veľká vianočná súťaž sa začína už v pondelok: Hrajte s Novým Časom o Lidl poukážky v hodnote 30 000 eur!

Prvú adventnú sviečku zapálime už zajtra a to je znamenie, že najkrajšie sviatky roka máme priam na dosah.

Neutíchajúca pandémia nás opäť vťahuje do lockdownu a izolácie, ale bez ohľadu na to, Vianoce si aspoň s tými najbližšími chceme užiť! Už o pár dní sa opäť ponoríme do predvianočných príprav, plánovania a nákupov dobrôt na štedrovečerný stôl. A práve v tomto čarovnom období má denník Nový Čas pre vás jedinečnú príležitosť! Odľahčiť nápor na rodinný rozpočet sa v tomto období zíde každému z nás. Prinášame vám súťaž o 300 nákupný poukážok s cenami v celkovej hodnote až 30 000 eur.

Každoročný predvianočný nákup potravín a surovín na všakovaké dobroty, ktoré chcete priniesť na štedrovečerný stôl svojim milovaným, stojí dosť peňazí. Keď si však už musíme v období protiepidemiologických opatrení toľko uprieť, nech je aspoň tá večera naozaj bohatá a štedrá. A tak rovnako, ako minulý rok, aj teraz máme pre vás kupónovú hru „Nový Čas, Štedrý čas“, počas ktorej 300 z vás získa poukážku na nákup v Lidli v hodnote 100 eur.

Je to jednoduché. Ak chcete poukážku na nákup získať, stačí, keď si budete kupovať denník Nový Čas od pondelka do nedele a zbierať kupóny. Šancu na výhru má každý z vás hneď trikrát, lebo presne toľko ráz budeme žrebovať, pričom dokopy vyžrebujeme až tri stovky z ľudí, ktorí sa do hry zapoja. Každý z až troch stovák výhercov si môže vybrať a kúpiť ľubovoľný tovar v ktorejkoľvek predajni Lidl po celom Slovensku bez akéhokoľvek obmedzenia.