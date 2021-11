Poslanci ukončili piatkové rokovanie skôr: V závere dňa sa venovali návrhu z dielne koaličných poslankýň

Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili piatkové rokovanie skôr, ako býva zvykom.

Viacero bodov programu je termínovaných na iný dátum. V závere dňa sa venovali novele zákona o poskytovaní o zdravotnej starostlivosti.

Návrh z dielne koaličných poslankýň hovorí o tom, že osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré nie sú spôsobilé dať informovaný súhlas, by mohli mať zákonom stanovený nárok na prítomnosť blízkej osoby pri poskytovaní ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Nemohlo by to však narúšať samotné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Poslanci sa do lavíc vrátia opäť v utorok (30. 11.). Na programe aktuálnej 51. schôdze NR SR majú ešte niekoľko neprerokovaných bodov. Návrhu štátneho rozpočtu na nasledujúci rok by sa mali poslanci venovať v závere schôdze.