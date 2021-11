Poslanci rokujú o novele, ktorou sa majú znížiť tresty za držanie drog: Krúpa označil návrh za kompromis

Užívatelia ľahších drog sú neprimerane prísne postihovaní, nedávame im šancu sa zmeniť a ničíme im život.

Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (OĽANO) počas rokovania o novele Trestného zákona, ktorým by sa mali znížiť trestné sadzby za držanie ľahších drog na vlastnú spotrebu. Návrh označil Krúpa za kompromis a začiatok procesu riešenia situácie. Poslanci o novele debatujú v úvode piatkového rokovania 51. schôdze NR SR.