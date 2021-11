Gröhling ohlásil zmenu: Vianočné prázdniny sa začnú skôr! Kedy sa zatvoria školy?

Minister školstva Branislav Gröhling povedal, že vianočné prázdniny sa tento rok kvôli epidemickej situácii začnú skôr.

Školy zatvoria svoje brány už v piatok 17. decembra, žiaci sa do lavíc vrátia 10. januára. Minister to povedal vo štvrtok večer v relácii Téma dňa na televízii TA3. ,,Posledný deň, kedy sa pôjde do školy, bude 17. december," ohlásil.

Na stole sú aj ďalšie zmeny. ,,Od pondelka sa preruší vyučovanie v rámci základných umeleckých škôl, centier voľného času, jazykových škôl, budú sa rušiť všetky mimoškolské aktivity a krúžky,“ povedal Gröhling. Opatrenia ohľadom bezpečného fungovania škôl má minister bližšie predstaviť v piatok.