Renomovaná súťaž kuchárov Bocuse d‘Or zavítala k nám: Zvíťazil borec s michelinskou hviezdou

Zamierila na Slovensko!

Národné kolo Bocuse d’Or, ktoré organizuje Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, patrí medzi kuchársku olympiádu či šampionát. Víťazom sa stal Peter Duranský.

Víťaz národného kola súťaže bude reprezentovať našu krajinu budúci rok v Maďarsku. „Som veľmi šťastný, že sa mi to podarilo. Pred 11 rokmi som mal celkom dobré vyhliadky, bohužiaľ, vtedy to nevyšlo,“ uviedol Duranský. Kameňom úrazu bol časový limit. „Mali sme trochu problém, lebo sme pracovali s rôznymi prílohami a textúrami. Kým sme dostali jedlo do finálnej verzie, dalo nám to zabrať. Teraz si oddýchneme a začneme sa pripravovať na Európu,“ povedal víťaz, ktorý sa môže popýšiť michelinskou hviezdou.

Bocuse d‘Or je miestom odhaľovania nových talentov, techník varenia a zdieľania kulinárskeho dedičstva jednotlivých krajín. Podľa prezidenta Bocuse d‘Or Slovakia Jaroslava Žídeka je toto podujatie absolútnou špičkou medzi kuchárskymi súťažami.

„Už len samotná účasť v národnom kole natočí svetlá reflektorov a mediálneho záujmu na celé Slovensko,“ vysvetľuje Žídek. Podotkol, že súťažiaci to nemali jednoduché a sám mal zimomriavky. „Boli tam aj zmodernizované slovenské pokrmy. Chalani mali na prípravu len dva mesiace, a to bola veru veľká výzva,“ podotkol prezident.

Šéfkuchár Peter Duranský

Víťaz národného kola Bocuse d‘Or začínal v reštaurácii Le Mond v Bratislave, neskôr varil v Hoteli Albrecht a v reštaurácii Camouflage. Vo Viedni si otvoril reštauráciu pre Medusa group. V roku 2010 sa zúčastnil na prvom národnom kole súťaže Bocuse d‘Or v Bratislave. Je zatiaľ jediným Slovákom, ktorý získal michelinskú hviezdu v reštaurácii Das Loft, v ktorej pôsobí ako šéfkuchár.