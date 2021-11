Po jednej ekologickej katastrofe prichádza ďalšia! Na ryby v Hrone útočia kormorány

Ďalšia rana! Po ekologickej katastrofe, keď sa do Hronu dostal digestát z bioplynovej stanice v Budči (okr. Zvolen), sa stalo 30 km toku takmer mŕtvym úsekom. Uhynulo tam 27 druhov a vylovili tam 5 ton mŕtvych kusov. Ostalo približne 30 % populácie, no môže to byť horšie. Na ryby tam útočia kormorány.

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001! Predvianočný výlov rýb z Hrhovských rybníkov: Zo sietí vybrali aj prvotriedne kusy, aká bude cena? Na Slovensku sa nachádzajú tisícky kormoránov, ktoré prilietajú zo severu Európy. Od roku 2010 do roku 2021 ich u nás napočítali až 57 000. Je to invazívny, avšak zákonom chránený operenec, ktorý prilieta na začiatku zimy a ostáva až do marca. Ide hlavne o kormorána veľkého, pričom jedinec denne skonzumuje približne kilo rýb. Otvoriť galériu Kormorán veľký Zdroj: fbrš „V súčasnosti sa kŕdle zdržiavajú okolo Levíc. Počas zimy však nalietajú aj k nám. Je len otázkou času, kedy priletí 200 kusov,“ povedal Richard Štencl, ichtyológ a hospodár Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Žiari nad Hronom. Postihnutú časť Hrona začali zarybňovať. Hrozí však, že kormorány zlikvidujú ryby, ktoré katastrofu prežili, ale aj nových obyvateľov rieky. „Môže sa stať, že na jar Hron bude bez rýb,“ uzavrel. Otvoriť galériu Kormorány robia na ryby kobercové nálety. Zdroj: fab Kormorán veľký Dĺžka: 80 - 100 cm Hmotnosť: 1,6 - 3,1 kg, až 4,5 kg Potrava: najmä ryby, ale aj mäkkýše, vodný hmyz a obojživelníky Migrácia: Čiastočne sťahovavý vták Výskyt: Stojaté vody, tečúce vody, pobrežia, otvorené more a oceán