Mafiánsky štartér Surový sa usiluje o obnovu konania: Podržal ho na súde obávaný Čistič?

Mafián sa chce dostať na slobodu, jeho “kolega” mu však veľmi nepomohol.

Slavomír Surový, ktorý je známy aj ako “štartér” bosa slovenského podsvetia Mikuláša Černáka, je odsúdený za vraždu, o ktorej tvrdí, že ju nespáchal. Veril, že mu to na súde pomôže potvrdiť Alojz Kromka, známy ako “Čistič”. Ten však prehlásil, že proti nemu vyrobili komplot.

Surový sedí za vraždu, pri ktorej ešte v roku 1997 zomrel mafiánsky ochrankár Peter Klešč a terč útoku, brat zavraždeného mafiána, Jozef Holub si zachránil život len útekom cez okno. Za vraždu bol okrem iných na 15 rokov odsúdený aj Surový. Hoci pri nej Černák nebol, Surovému dosvedčil, že tam nebol ani on. V podobnú výpoveď dúfal aj zo strany Čističa. Toho do súdnej siene spútaného priviedla po zuby ozbrojená eskorta kukláčov. Už od začiatku sa snažil dať najavo, že nepovie nič.

Keď začal rozprávať aj to, na čo sa ho sudca nepýtal, predseda senátu mu poriadne vyčistil žalúdok, aby dal najavo, kto je v sieni pánom. “Vyprosujem si, aby ste skákali predsedovi senátu do reči. Ak ste na to zvyknutý, tak sa môže stať niečo iné...” upozornil Kromku. Ten následne skonštatoval, že odmieta vypovedať, lebo sa proti nemu dohodli iní mafiáni. Sudca mu oznámil, že to nie je dôvod, aby nevypovedal. Keď Čistič pokračoval, tak ho zahriakol, že nemá rozprávať, keď hovorí sudca.

Po tom, ako stíchol, mu sudca povedal: ,,Som šťastný, že ma necháte hovoriť. Na také maniere si nezvykajte.” Keď sa konečne k slovu dostal Čistič, skonštatoval, že sa stal obeťou dohovoru medzi odsúdencami v base. Toho aktérmi majú byť Černák a ďalší odsúdený vrah Ladislav Bado. “Bado dával Černákovi inštrukcie, aby vypovedal proti mne. Dohovárali sa na väzenskom dvore,” povedal Čistič, čím sa pojednávanie skončilo. Súd bude znova zasadať v decembri, keď by malo byť známe, či Surovému povolia obnovu konania.