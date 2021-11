Nezastavil ich ani lockdown, prípravy v lyžiarskych strediskách sú v plnom prúde: Všetci veria, že to nedopadne tak ako vlani

Lockdown mal od štvrtkovej polnoci zatvoriť Slovensko.

Dotklo sa to aj cestovného ruchu a našich veľhôr, kde už tento týždeň začali lyžiarske svahy zasnežovať. Ako bude vyzerať zimná sezóna nikto nevie predvídať, ale v Tatrách sú všetci presvedčení, že to nedopadne tak ako minulú sezónu.

Ľudia, ktorí v Tatrách podnikajú v cestovnom ruchu, nepripúšťajú možnosť minuloročného scenára, keď sa po pár dňoch lyžovačky do konca sezóny zavreli všetky strediská. Na Štrbskom Plese tento týždeň spustili snežné delá a na svahy začali striekať technický sneh. Nezastavil ich ani lockdown. „Zatiaľ sme mali zasnežovanie v prevádzke viac ako 20 hodín a sme v stave snežiť ďalej, aby sme boli pripravení na spustenie lyžovačky v našom stredisku, ktoré bolo pôvodne naplánované na 4. decembra,“ povedal nám riaditeľ strediska Peter Tomko.

Chatár z Chaty pod Soliskom Milan Štefánik si tiež nepripúšťa úplné uzatvorenie strediska na celú zimu. „Toto zatvorenie Slovenska, ktoré mohlo prísť aj skôr, by nám malo zabezpečiť, aby sme zimnú sezónu v Tatrách začali ešte v decembri. Som presvedčený a to nie len ja, že sezóna bude aj keď iba pre zaočkovaných, ale bude. Všetko robíme tak, že sezóna začne. Prípravy sú v plnom prúde a hneď ako to bude možné, radi privítame zimných návštevníkov. V Rakúsku aj napriek omnoho tvrdšiemu zavretiu krajiny, lyžiarske strediska fungujú. Aj keď bez ubytovania ale lyžuje sa.“

Hovorca TMR najväčšieho prevádzkovateľa lyžiarskych stredísk a hotelov v Tatrách, Marián Galajda nám povedal,: „Aktuálna situácia neteší ani nás. Rešpektujeme rozhodnutie vlády, no v prípravách strediska na zimu budeme pokračovať ďalej. Nie je to jednoduché, pretože to stojí veľa peňazí, ale nemôžeme si dovoliť prísť o možnosť zasnežiť aspoň základné línie zjazdoviek v strediskách. Ak by sme to nevyužili, mohlo by sa stať, že v prípade absencie prírodného snehu a nevhodných podmienok na zasnežovanie by sme nedokázali strediska pripraviť.“

Intenzívne zasnežovanie lyžiarskych svahov pritom nie je vôbec lacná záležitosť. Podľa veľkosti a intenzity zasnežovania môže denne stredisko stáť minimálne 6-tisíc euro.