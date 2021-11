Slovensko čaká biela nádielka! Sneženie príde už čoskoro a neobíde ani Bratislavu

Pravý príchod zimy! Slovensko sa dočká prvých snehových vločiek tento rok a to aj v nižších polohách.

Ako informuje portál imeteo.sk, sneženie by na nad naše územie malo doraziť v piatok počas podvečerných a večerných hodín. Posledný deň pracovného týždňa by mal začať hmlou, neskôr by malo na mnohých miestach Slovenska pršať.

,,Od juhozápadu sa bude nad naše územie nasúvať zrážková činnosť, ktorá bude súvisieť s blížiacou sa tlakovou nížou. Takzvaná Jadranka, čiže tlaková níž, ktorá v zimnom období prichádza z oblasti Jadranského mora prinesie na naše územie najskôr dážď, ktorý postupne v niektorých oblastiach nášho územia bude prechádzať do sneženia,“ informuje portál.

Vločky možno čakať aj v hlavnom meste, nemusia sa však vyskytnúť v každej mestskej časti. Rozhodovať totiž bude hranica sneženia, teda nadmorská výška, v ktorej sa tuhé zrážky menia na kvapalné.

,,V Záhorskej Bystrici či v Dúbravke bude snežiť, podobne ako na Kolibe. V Karlovej Vsi či v Starom meste bude stúpať hranica sneženia na 200-300 m nad morom a v Novom Meste či v Ružinove už bude celkom určite pršať, keďže hranica sneženia sa bude pohybovať až na úrovni 600-800 m nad morom,“ vysvetľuje portál.

To, že bude snežiť, ešte neznamená, že sa snehová pokrývka na povrchu udrží. Podľa imeteo.sk sa s najväčšou pravdepodobnosťou v sobotu ráno udrží na Záhorí, Myjavsku a v oblasti Malých Karpát.