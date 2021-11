Situácia je veľmi vážna! Matematik Richard Kollár o tvrdých opatreniach vlády: Čo sa bude diať nasledujúce dva týždne

Čaká nás 2- týždenný lockdown! Rekordné čísla nakazených, preplnené nemocnice a vyčerpaní lekári donútili vládu prijať opatrenia, ktoré ovplyvnia náš život v nasledujúcich týždňoch.

Konzílium už pred začiatkom dalo politikom jasne najavo, akým spôsobom by sa malo uzatvoriť Slovensko, aby naše zdravotníctvo úplne neskolabovalo. Tí si z týchto návrhov osvojili len časť a napríklad školy ponechali napriek odporúčaniam v súčasnom režime. Iné bude fungovanie na pracovisku. Čo nás teda čaká ?!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Konzílium sa už dlhé týž­dne nemohlo pozerať na stúpajúce krivky nakazených a žiadalo lockdown už dlhší čas. Koalícii však trvalo takmer tri týždne, kým sa dostala k zásadnejšiemu rozhodnutiu. Na včerajšom rokovaní vlády mali ministri pred sebou odporúčania odborníkov, ktorí chceli trojtýždňový lockdown pre všetkých na celom Slovensku. „Epidemická situácia na Slovensku je kritická a dosahuje úroveň humanitárnej krízy. Chorobnosť na ochorenie COVID-19 je podľa nich vyššia ako na vrchole druhej vlny pandémie,“ píše sa v stanovisku konzília.

Žiadne výhody pre očkovaných?!

Podľa našich informácií vo vláde panovala hustá atmosféra najmä v otákach výhod pre zaočkovaných, ktoré presadzovali strany SaS a Za ľudí. V hre bolo napríklad to, že vakcinovaní budú môcť chodiť do všetkých obchodov, čo sa nakoniec nestalo a všetci tak budeme bez rozdielu môcť navštíviť len esenciálne prevádzky.

„Hodiť cez palubu ľudí chránených očkovaním pokladám za veľkú chybu. Traja koaliční partneri prijali opatrenia, v ktorých však nie je akýkoľvek motivačný prvok, ktorý by nabádal ľudí, aby sa dali očkovať. Preto som na vláde hlasovala proti takýmto opatreniam,“ napísala so sklamaním po rokovaní vlády predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Predseda vlády Eduard Heger bol, naopak, s prijatými opatreniami spokojný a tvrdí, že počúvali hlasy odborníkov. „Dnešné rozhodnutie nebolo politické. Schválili sme opatrenia, ktoré navrhlo konzílium, s výnimkou škôl,“ povedal.

Tuhý boj o školy

Kým minister zdravotníctva Vladimír Len­gvarský bol za zatvorenie škôl, opačný názor mal šéf rezortu školstva a vytiahnuť sa musela aj koaličná zmluva. „Uplatnili sme právo veta a sme radi, že koaličné strany to rešpektujú,“ povedal Sulík s tým, že školy zostávajú otvorené a budú sa zatvárať ako posledné. „Testovanie na školách však bude povinné, sprísňujeme režim, ale nevychovávajme generáciu nevzdelaných detí,“ dodal Sulík. Žiaci budú opäť nosiť rúška.

Zmeny nastanú aj pre zamestnancov. „Dohodli sme sa, že do zamestnania sa dostanú len očkovaní, prekonaní alebo testovaní,“ uviedol minister hospodárstva. Samotest pre neočkovaných a tých, ktorí neprekonali vírus, nebude môcť byť starší ako 7 dní. „Využijeme distribučnú sieť lekární, testy budú k dispozícii,“ dodal. Do konca roka sa očakáva, že sa každý nezaočkovaný zamestnanec päťkrát samo­otestuje. Zatvorené zostanú reštaurácie, hotely, fitnescentrá, obchody - okrem tých esenciálnych. Do prírody sa bude dať ísť len v rámci okresu. „Bežné návštevy domácností sa neodporúčajú, možné sú v prípade, ak sa bude človek starať o chorého blízkeho,“ dodal hlavný hygienik Mikas.

Ešte dva týždne budeme stúpať

Richard Kollár, matematik, venujúci sa pandémii

- Žiadne opatrenia nedokážu zabrániť nárastu hospitalizácií v nasledujúcich dvoch týždňoch. Všetky tie opatrenia však spomalia šírenie a následne spomalia hospitalizácie. Vplyv toho, čo sa prijalo dnes, uvidíme až niekedy okolo 5. až 10. decembra a dovtedy dopyt po hospitalizáciách bude rásť o 10 až 20 % alebo aj viac. Keďže už dnes sme na hrane kapacít a reprofilizované lôžka sa okamžite obsadia, je zrejmé, že dopyt výrazne presahuje kapacitu. Keby sme neurobili nič, tak aj v najlepšom scenári, ktorý si vieme predstaviť, by sme koncom januára boli v hospitalizáciách na úrovni ako dnes. Preto sú potrebné opatrenia, ktoré to urýchlia, aby sme to stihli do konca roka. To, čo nevieme, je, či budú rásť aj hospitalizácie ľudí, ktorí sú dnes doma a do nemocnice sa pre nedostatok lôžok nedostali.