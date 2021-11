Poľovník zastrelil policajtovi psa, Dušan je v šoku: Statočného Leryho zabil pred očami jeho detí!

Prišiel o verného kamaráta. Policajný psovod Dušan (37) z Brezna sa vybral na prechádzku do lesa za domom, kde bývajú aj s malými dcérkami (4, 8) a dvomi nemeckými ovčiakmi.

Jedným bol aj jeho služobný trojročný pes Lery. Keď prišli na čistinku, kam predtým pravidelne chodievali, pustil oboch z vôdzok. O chvíľu sa ozval výstrel! Lery spadol ako podťatý. Bol namieste mŕtvy. O chvíľu prišiel autom k mŕtvemu Lerymu poľovník, ktorý Dušanovi povedal, že ho zastrelil, lebo naháňal divú zver.

Tragická prechádzka začala ako všetky predtým. „Mal som voľno. Preto som ráno zobral psíkov a moje deti. Vyšli sme hore a ja som psy pustil z vôdzky. Každému som hodil aport. Jednému na jednu stranu a druhému na druhú. Potom zaznel výstrel. Normálne mi ho odstrelil,“ zaspomínal na osudný deň brezniansky psovod. „Ja som bol s deťmi od psa asi 17 metrov a ten strelec od Leryho približne 50. Guľka ním preletela, bol to čistý priestrel. Zomrel namieste. Keď som počul výstrel, hodil som deti na zem a začal som kričať, že sme tam aj s rodinou. Po pár sekundách tam prišiel ten poľovník a tvrdil, že môj pes naháňal zver, preto ho zastrelil. To však nebola pravda. Lery bol na mieste a iba hrabal, lebo hľadal drevo, ktoré som mu hodil ako aport. Dievčatá veľmi plakali. Majú z toho doteraz traumu a šok. Lery s nami žil doma. Mal výbornú povahu, bol inteligentný a veľmi šikovný,“ lesknú sa oči Dušanovi pri spomienke na svojho obľúbeného parťáka.

Porušil zákon?

Spomínaný poľovník a podnikateľ, ktorý vlastní chatu v jednej z obcí v okrese Brezno, podľa Dušana vystrelil na psa aj napriek tomu, že sa tam pohyboval s 2 dcérkami v blízkosti ľudského obydlia. Dokonca strieľal na vzdialenosť kratšiu ako 200 metrov, čo je zakázané! Podľa litery zákona o poľovníctve je možné usmrtiť v poľovnom revíre voľne sa pohybujúceho psa vo vzdialenosti väčšej ako 200 metrov od najbližšej pozemnej stavby, to sa však podľa tohto zákona nevzťahuje na poľovníckeho psa či psa, ktorý má obojok a to sa automaticky vzťahuje aj na služobného psa. Lery mal navyše obojok s nápisom Polícia. Podľa informácií Nového Času našli v aute u poľovníka aj nelegálne veci, ako prístroj na nočné videnie. Prípadom sa zaoberala aj Slovenská poľovnícka komora, ktorá vo vyjadrení okrem iného uvádza: „Pri tomto skutku poľovník neposúdil situáciu v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi, poľovníckym poriadkom ani etickým kódexom poľovníka,“ uviedli. Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá sa do uzávierky nevyjadrila.