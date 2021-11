Košičanka Nataša Seligová: Najlepšia sestrička Slovenska je Rusínka!

Odvádza špičkovú robotu! Zdravotníčka Nataša Seligová (37) sa za svoju obetavosť a pracovné nasadenia dočkala zaslúženej odmeny.

V slovenskej ankete Moja sestra získala najviac hlasov nielen od odborníkov, ale aj od pacientov. Sympatická Rusínka už 7 rokov pracuje ako zdravotná sestra na gastroenterologickom oddelení Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach, kde pomáha liečiť ochorenia tráviaceho traktu.

Laureátka ankety, ktorú každoročne vyhlasuje Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) SR, si toto ocenenie veľmi váži. „Práca v zdravotníctve má lákala už od detstva a milujem ju celým srdcom. Nikdy som neľutovala, že som tam, kde som a neustále ma baví dopĺňať si vedomosti v odbore. K svojej práci pristupujem s láskou, lebo vidím zmysel v pomoci druhým. Nesmierne dôležitý je láskavý prístup, potom to má význam,“ povedala sestrička, ktorá pracuje už 7. rok v gastroenterologickej ambulancii I. internej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura. Prezradila, že v práci sa cíti najlepšie, keď vie, že pacient odišiel spokojný a všetkému porozumel.

Nataša pôsobí v centre pre biologickú liečbu nešpecifických ochorení čriev. Stretáva sa tam prevažne s mladými ľuďmi, ktorých život sa vplyvom vážnej choroby od základu zmení. „Toto ochorenie je závažné, celoživotné, ale liečiteľné. Naša liečba vracia študentov do škôl a mladých ľudí do zamestnania. Umožňuje, aby si mohli zakladať rodiny a ženy rodiť. Keď vidím radosť v očiach pacienta pri zlepšujúcom sa zdravotnom stave, aj môj svet je krajší,“ uviedla skúsená sestra, ktorá stavia na profesionálnom aj ľudskom prístupe.

„Často sme my sestry takým mostom medzi lekármi a pacientmi. Rada to prirovnávam k bútľavej vŕbe a tomu, že treba byť aj dobrým psychológom,“ dodala s tým, že má rada turistiku a ako správna Rusínka ľudovú hudbu. V súčasnej epidemiologickej situácii kolegom odkazuje, aby vytrvali pri pacientoch a tí by mali využiť všetky možnosti prevencie. „Ocenenie v tejto ankete svedčí o vysokej profesionalite našich sestier a zdravotníkov,“ povedal riaditeľ UNLP Ján Slávik.

Čo robí Natašu najlepšou sestrou