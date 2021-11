Čísla stúpajú v celej Európe, takto situáciu riešia u našich susedov: Povinné očkovanie pod hrozbou pokuty!

Pokuty pre neočkovaných až do výšky 3 600 eur. Takto sa plánujú porátať s narastajúcimi počtami obetí aj hospitalizovaných v susednom Rakúsku.

Od januára tam bude v platnosti povinnosť zaočkovať sa, pričom ten, kto odmietne, dostane pokutu. Len tak sa dá podľa rakúskej vlády bojovať proti sebectvu ľudí, ktorí ohrozujú zdravie a životy svojich spoluobčanov tým, že odmietajú vakcínu. Tvrdé opatrenia chystá aj Česká republika a ďalšie krajiny. Môže byť povinné očkovanie pre všetkých, či dokonca pokuty pre antivaxerov, časom v hre aj u nás? Fotogaléria 4 fotiek v galérii

SR: Sme na prahu národnej humanitárnej katastrofy!

- Slovensko má naďalej najhoršiu covidovú situáciu na svete. Dosiahli sme hranicu 3 200 hospitalizovaných covidových pacientov, nad ktorou sa už ocitáme v stave humanitárnej katastrofy. Padli aj ďalšie rekordy vrátane pozitivity PCR testov, ktorá je na úrovni 35,24 percenta, ale tiež v počte pozitívnych PCR testov. Tých bolo za utorok 10 315. Až 72 % z „majiteľov“ pozitívnych testov nebolo zaočkovaných. Spomedzi hospitalizovaných covidových pacientov je nezaočkovaných až 83 %.

Rakúsko: Lockdown, povinné očkovanie a pokuty

- Suverénne najprísnejšie sa v celosvetovom meradle k riešeniu situácie postavila rakúska vláda. Už od pondelka platí prísny lockdown, ktorý by mal byť v platnosti predbežne tri týždne. Zatiaľ čo lockdown platí rovnako pre očkovaných aj neočkovaných, krátko po jeho skončení si Rakúsko posvieti na antivaxerov. Už od 1. februára bude v platnosti povinné očkovanie pre všetkých občanov okrem tých, ktorí sa nemôžu očkovať zo zdravotných dôvodov. Tým, ktorí sa zaočkovať odmietnu, budú hroziť vysoké pokuty.

Dokonca aj tí, ktorí už sú zaočkovaní dvoma dávkami a odmietnu tú tretiu, prispejú do rakúskeho rozpočtu sumou do 1 500 eur. Ešete vyššie pokuty, až v sume 3 600 eur, budú hroziť tým, ktorí sa odmietnu zaočkovať čo i len jednou dávkou. „Začne sa lockdown pre všetkých, ktorí sa ešte nedali zaočkovať. A ten nebude mať presný dátum skončenia,“ vyhlásil rakúsky kancelár Alexander Schallenberg pre denník Österreich. Antivaxeri budú mať podľa neho veľmi smutné Vianoce, pretože ich nebudú môcť tráviť so svojimi príbuznými, s ktorými netvoria spoločnú domácnosť.

ČR: Nová vláda vidí veci inak

- Povinné očkovanie sa stále častejšie začína zmieňovať aj v Českej republike. Rada vlády pre zdravotné riziká už navrhla povinné očkovanie všetkých občanov nad 60 rokov, ale tiež všetkých pracovníkov vo vybraných profesiách. Zmieňujú sa predovšetkým zdravotníci a sociálni pracovníci, ale aj vojaci, policajti či hasiči. Proti povinnému očkovaniu policajtov sa ostro ohradil policajný prezident Jan Švejdar, ktorý tvrdí, že by tak prišiel o 10 000 mužov zákona, ktorí vakcínu odmietajú.

Hoci Babišova vláda začína presadzovať povinné očkovanie, podstatnejší bude názor formujúcej sa vlády. Tá má k tejto otázke rezervovanejší postoj a povinné očkovanie zatiaľ odmieta, pričom najhlasnejším odporcom je pravdepodobný budúci minister zdravotníctva Vlastmil Válek. „Povinné očkovanie nie je riešenie. Znamená to ešte väčšie rozdelenie spoločnosti. Je to znak zlyhania systému,“ myslí si nádejný minister.