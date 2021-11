Majitelia gastroprevádzok reagujú na návrhy ministra financií: Tvrdé odkazy Matovičovi!

Niektorí to vítajú, iní krútia hlavami. Minister financií Igor Matovič v pondelok predstavil návrhy v rámci reštauračného balíka zmien.

Daň z pridanej hodnoty (DPH) by mala predstavovať 10 percent a zmeny sa majú dotknúť aj tringeltov či zavedenia detského menu. Ak však zákazník nebude so službami v reštaurácii spokojný, môže požiadať o zrušenie sprepitného. Čerešničkou na torte však je, že reštaurácie majú automaticky ponúkať ku každému jedlu krčah vody grátis. Nový Čas zisťoval, čo hovoria na Matovičovu reformu samotné gastroprevádzky.

Toto Matovič žiada od reštaurácií

Ku každému jedlu by malo existovať aj polovičné detské menu za polovičnú cenu.

Polovičná porcia z každého jedla by existovala aj pre dospelých, no za trištvrtinovú cenu.

Ku každému jedlu krčah vody grátis.

Celá suma tringeltu musí byť rozdelená ako odmena zamestnancom ku mzde.

Celé je to nesystémové

Peter Siska (45), majiteľ reštaurácie Plzeňka, Poprad

- Som veľmi rád, že sa konečne niekto rozhodol znížiť DPH v reštauračných službách na znesiteľných 10 percent. Nerozumiem však, prečo to podmieňujú niečím, č o s DPH n e m á nič spoločné , a každý normálny podnik si predsa vie kvalitu a vernosť zákazníka ustrážiť sám. Vôbec už však nerozumiem systému účtovania tringeltov. To znamená, že ak niekto chce dať väčší alebo menší tringelt, už to nemôžeme blokovať? Tým pádom nebude 10-percentné DPH a tringelt si zoberie čašník opäť tradične do vrecka? Je to celé akési nesystémové. No hlavne, ak to má pomôcť, respektíve skôr zachrániť gastrosektor, tak to musí prísť okamžite. O rok už bude pre mnohých neskoro, lebo podniky pozatvárajú.

Zníženie DPH potešilo

Jozef Bendžala (71), riaditeľ hotela Patria, Štr. Pleso

- Minimálne desať rokov bojujeme o zníženie DPH v gastro sektore a v službách cestovného ruchu, takže je výborné, že sa konečne niečo pohlo. Že je to podmienené nejakými drobnosťami, mi neprekážalo. Niekto k tomu môže mať výhrady, ale nie sú to žiadne podstatné veci. Naopak, ide skôr o tlak na skvalitnenie poskytovaných služieb. Čo sa týka tringeltu, v mnohých vyspelých krajinách sa aj reálne zdaňuje. Je fajn, že tieto peniaze pôjdu zamestnancom danej prevádzky, a nie majiteľovi. Hlavné však je, aby sa to dostalo aj do bežného života, a to čo najskôr, aby sme stihli zimnú sezónu. Toto bude naozaj pomoc pre gastro.

Príď nám zostaviť aj jedálny lístok!

Tomáš Roth (41), konateľ Pizza Olive, Košice

- Pán minister by nám mohol zostaviť celý jedálny lístok aj nápoje, to by bolo najlepšie, aby sme vedeli, čo a ako máme predávať. On tomu zrejme rozumie lepšie než my. Podľa mňa to je zásah do chodu prevádzok a určite nám klesnú tržby. Podstatná časť príjmu a predaja je aj nápoj k jedlám a káve. Keď berieme, že prepitné je čierna ekonomika, tak v princípe sme všetci zlodeji a lumpovia. Našim zamestnancom dávame normálny plat a tringelty sú ich odmena za starostlivosť. Pri veľkých oslavách vznikne aj niekoľko stoeurový účet a neviem si predstaviť, že by k nemu mali ľudia nechať ešte 9-percentný tringelt. Predstaviť si to neviem ani pri predaji denného menu.