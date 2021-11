Reakcie na ospravedlnenie vlády za nezákonnú sterilizáciu žien: Mimovládka žiada ďalší nevyhnutný krok

Mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva privítala stredajšie uznesenie, ktorým vláda SR odsúdila nezákonné sterilizácie rómskych žien a poškodeným ženám sa ospravedlnila.

Organizácia zároveň zdôrazňuje, že na dosiahnutie spravodlivosti pre poškodené ženy v súlade s medzinárodným právom je potrebné zabezpečiť aj ich odškodnenie.

„Po dnešnom ospravedlnení vlády musí nasledovať i druhý nevyhnutný krok, a to prijatie zákona, ktorý umožní odškodniť všetky poškodené ženy. Fakt je, že akákoľvek náhrada škody nikdy nenapraví utrpenie, ktoré nezákonné sterilizácie poškodeným ženám spôsobili, toto utrpenie môže len trochu zmierniť,“ uviedla Vanda Durbáková, advokátka spolupracujúca s poradňou, ktorá zastupovala viaceré poškodené rómske ženy v súdnych konaniach.

„Dnešné uznesenie vlády považujeme za významný posun smerom k zabezpečeniu spravodlivosti pre násilne sterilizované ženy a ich komunity, s ktorými už takmer 20 rokov spolupracujeme. Vnímame to zároveň aj ako významný posun smerom k tomu, aby sa slovenská spoločnosť s touto hanebnou praxou v plnej miere vyrovnala,“ uviedol programový koordinátor poradne Štefan Ivanco.

Ako informovalo hnutie OĽANO, na potrebu riešenia tejto spoločenskej traumy dlhodobo upozorňuje jeho poslanec a podpredseda Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Peter Pollák mladší. „Som veľmi vďačný premiérovi Eduardovi Hegerovi, ale aj predsedovi hnutia Igorovi Matovičovi. Nebáli sa vybrať kostlivca zo skrine a začať riešiť tému, ktorú iní politici odkladali roky,“ uviedol Pollák ml. Ospravedlnenie je podľa neho symbolický, no zároveň nevyhnutný krok na ceste k spravodlivosti pre všetky protiprávne sterilizované ženy.

Aj premiér tento krok víta. „Som naozaj rád, že pán poslanec Pollák prevzal túto iniciatívu. Téma sterilizácie žien si vyžaduje oveľa väčšiu pozornosť, akú jej venovali predchádzajúce vlády,“ konštatoval. Zároveň avizoval, že by sa rád stretol so ženami, ktoré podstúpili zákrok v rozpore s právom. Vláda by sa im chcela ospravedlniť 10. decembra pri príležitosti Dňa ľudských práv.