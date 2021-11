Generálny prokurátor o odposluchoch z poľovníckej chaty: Je možné použiť nahrávky ako dôkaz?

Medializované odposluchy z poľovníckej chaty po zrušení trestného stíhania krajským prokurátorom v Nitre z dôvodu nezákonnosti nie je možné použiť ako dôkaz v žiadnom trestnom konaní.

Uviedol to na sociálnej sieti generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Vznik medializovaných odposluchov z poľovníckej chaty mala umožniť nesprávna právna kvalifikácia. Vyplýva to z uznesenia o zastavení trestného stíhania pre jeho nezákonnosť, ktoré poskytla nitrianska krajská prokuratúra.

Pytliactvo sa preverovalo ako trestný čin spáchaný závažnejším spôsobom konania, konkrétne so zbraňou. To však krajský prokurátor Ivan Mandalov považuje za nedôvodné, keďže v prípade útokov so zbraňou má ísť o ľudí a nie zvieratá. Rovnako poukázal, že neobstojí ani konštatovanie vyšetrovateľa o podozrení z prečinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Zdôraznil, že iba táto právna kvalifikácia pritom umožňovala vydať príkaz na vyhotovovanie obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov zo spomínanej chaty.

Uzneseniu o začatí trestného stíhania vyčíta aj chýbajúce zákonné náležitosti. Poukázal tiež na to, že policajný vyšetrovateľ za takmer desať mesiacov nevypočul ani samotného užívateľa poľovného revíru.

Vo viacerých médiách boli v októbri zverejnené videá a ich prepisy, ktoré zobrazujú, ako sa na poľovníckej chate stretávali šéf Smeru-SD Robert Fico, obhajca obvineného policajného exprezidenta Tibora Gašpara, Marek Para, bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, podnikateľ Miroslav Bödör a syn Tibora Gašpara.

Oficiálnym dôvodom odposluchov bol práve prípad pytliactva. Neskôr sa nahrávky mali stať súčasťou vyšetrovania kauzy Očistec. Krajský prokurátor v Nitre zrušil trestné stíhanie vo veci pytliactva 16. novembra.