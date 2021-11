Požiar v Katarínskej Hute zachvátil latríny aj strechu bytovky: Vystrašení obyvatelia utekali z domov!

Mohli prísť aj o život. Pri paneláku v časti Katarínska Huta v Cinobani (okr. Poltár) skoro ráno horeli latríny, od ktorých sa chytila aj strecha.

Keby nebolo ľudí vracajúcich sa z práce, obyvatelia bytovky mohli zomrieť. Vystrašení ušli zo svojich domov, niektorí mali na sebe len pyžamá.

V skorých ranných hodinách začalo horieť v Katarínskej Hute osem latrín, ktoré patrili ku paneláku s 12 bytmi. Dôchodkyňu Boženu (67) zobudil len obrovský buchot na vchodové dvere. „Nikomu neprajem to, čo sa mi stalo. Prebrala som sa len preto, že mi na dvere udierala mladá pani vracajúca sa z práce v sklárňach. Kričala – tetuška, rýchlo poďte vonka, horí. V tom som uvidela päťmetrové plamene šľahajúce vedľa môjho bytu,“ povedala vystresovaná seniorka, ktorá odišla len v pyžame a topánkach do bytu jej sestry.

Ku požiaru boli privolaní hasiči aj policajti. „Po príjazde na miesto zásahu bolo prieskumom zistené, že horí časť strechy. Prebehli hasiace práce. Príslušníci zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch. Obyvatelia boli evakuovaní a bez zranenia,“ uviedol Matej Peniak z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.

„Netuším, čo sa mohlo stať. Neviem, ako si ľudia kúria. No hádam by to niekto naschvál nepodpálil. No môj byt je veľmi zničený od vody, pred piatimi rokmi mi ho nebohý manžel zrekonštruoval. Trámy v streche sú vraj premočené a môžu sa kedykoľvek prepadnúť,“ doplnila vystrašená Božena, ktorá bude musieť ísť bývať k sestre alebo dcére.

Požiarom sa zaoberajú aj muži zákona. „Polícia v Poltári začala trestné stíhanie pre poškodzovanie cudzej veci. Čakáme na správu od zisťovateľa príčin požiarov,“ zakončila hovorkyňa polície Mária Faltániová s tým, že škoda je predbežne odhadnutá na 10-tisíc eur.