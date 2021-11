Lipšic rozhodoval o kauze urážok speváčky Magušinovej: Bol to trestný čin? Jednoznačný záver

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic po preskúmaní výrokov týkajúcich sa podozrenia zo spáchania trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia v súvislosti so speváčkou Simou Magušinovou dospel k záveru, že nebol spáchaný trestný čin.

Ako sa uvádza v stanovisku úradu špeciálnej prokuratúry, Lipšic sa pri vybavení pokynu generálneho prokurátora preveriť výroky novinára Petra Tkančenka a publicistu Rada Ondrejíčka zameral na obsah a kontext preskúmavaných výrokov, ktoré boli vyhodnocované v zmysle relevantnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vo vzťahu k právu na slobodu prejavu.

„V tejto veci vychádzal aj zo svojho rozhodnutia podľa Trestného poriadku v trestnej veci obvineného R. F., ktorým v apríli 2021 zrušil uznesenie vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry o vznesení obvinenia za prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa Trestného zákona," uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová.

Samotný špeciálny prokurátor sa domnieva, že aj rozhodnutia a postupy prokurátorov v trestnom konaní by mali vykazovať argumentačnú konzistenciu, keďže v opačnom prípade by ich konanie vykazovalo známky účelovosti a arbitrárnosti. „Inými slovami – výklad zákona a relevantnej judikatúry by nemali byť závislé od postavenia a vplyvu alebo sympatií či antipatií k podozrivej alebo obvinenej osobe," skonštatoval Lipšic.

Právo na slobodu prejavu podľa neho nechráni len obsah prejavu, teda jeho kognitívnú zložku, ale aj jeho formu, teda jeho emotívnu zložku. „Aj preto sloboda prejavu chráni výrok, ktorý vyzýva predsedu vlády, aby podal demisiu postupom podľa článku 116 Ústavy Slovenskej republiky, ale chráni aj výrok, ktorý posiela vládu do minulosti oveľa expresívnejším a menej spisovným spôsobom," vysvetlil špeciálny prokurátor. Doplnil, že preskúmavané výroky podozrivých môžu a mali by byť predmetom morálneho odsúdenia, ale rozhodne nie sú trestným činom.

Generálny prokurátor Maroš Žilina pred časom na sociálnej sieti oznámil, že považuje za absolútne neakceptovateľné hanobiace útoky pre vierovyznanie, ktoré prekračujú hranice slobody prejavu, a to zvlášť, ak sa k takému konaniu uchýlia novinári. „Zabezpečím preto, aby prostredníctvom Úradu špeciálnej prokuratúry, v ktorého pôsobnosti sú trestné činy extrémizmu, bolo vyšetrené, či hrubým znevažovaním urážlivými verejnými víkendovými výrokmi na Twitteri komentátora denníka SME na adresu speváčky Simy Magušinovej, nedošlo k spáchaniu trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia,“ vyhlásil Žilinka.

Komentátor Tkačenko cez víkend na sociálnej sieti uviedol, či „už niekto napísal hanopis na Simu Martausovú alebo to zas budem musieť urobiť ja“. Rado Ondřejíček, známy ako „Cynická obluda“ reagoval, že „ona je kresťanka, nemal by si sa vysmievať postihnutým“.