Analytik Smatana: Lockdown sa mal zaviesť už minulý týždeň, sme kúsok od humanitárnej katastrofy!

Inú možnosť ako lockdown už nemáme.

Na výrazný pokles pozitívnych a časom aj hospitalizovaných by malo stačiť pár týždňov. Myslí si to analytik a bývalý riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR Martin Smatana. Lockdown sa mal podľa jeho slov zaviesť už minulý týždeň, keď s tým prvýkrát prišlo ministerstvo na rokovanie vlády. „Vtedy sa spravil politický kompromis, ktorý však nepostačuje. Zbytočne sme tým stratili čas,“ povedal Smatana pre agentúru SITA.

Zdravotnícky analytik pripomína, že počet hospitalizácií dosahuje kritickú hodnotu a sme len kúsok od hranice, pri ktorej viaceré nemocnice budú musieť začať vykonávať triáž aj akútnych pacientov. Tento stav ministerstvo označilo v COVID automate ako humanitárnu katastrofu. Smatana v tom vidí urgentný problém, ktorému sa dá zabrániť jedine tým, že sa zníži počet pozitívnych, na čo je lockdown najefektívnejšie riešenie. „Je pravda, že príjmy do nemocníc posledné dni jemne klesli. Nevieme však, či to je spôsobené tým, že sa už pacienti nevedia dostať do nemocníc alebo je to efekt viac ako tritisíc podaných monoklonálnych protilátok,” doplnil Smatana. Keď sa však podľa neho pozrieme na posledné dostupné dáta o nadmerných úmrtiach za mesiac október, tak oproti priemernému októbru zomrelo tento rok už o viac ako 900 ľudí viac. Z dôvodu ochorenia COVID-19 ale zomrelo len 370 ľudí. Ostatné úmrtia sú pravdepodobne spôsobené tým, že sa kvôli preťaženosti záchrannej služby alebo nemocníc pacienti nedostali do nemocníc.