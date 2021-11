Ohromujúce zľavy počas Black Friday? Odborník vysvetlil, ako to v skutočnosti funguje

Black Friday, teda čierny piatok, je udalosť, ktorú svet prebral od USA a každý rok pripadá vždy na štvrtý piatok v novembri.

Týmto sviatkom sa začína predvianočná nákupná horúčka. „Hovorí sa, že Black Friday vznikol aj ako marketingový ťah, aby obchodníkom zvýšil obraty, keďže aktuálne obdobie je dosť hluché v predaji. Počas Čierneho piatku predajcovia a reťazce po celom svete spúšťajú obrovské zľavy, kedy ľudia stoja v rade hodiny pred otvorením obchodov. Toto obdobie znamená pre obchodníkov častokrát preklopenie sa z červených do čiernych čísel,“ hovorí investičný analytik spoločnosti FinGO.sk František Burda.

To, že je Black Friday predovšetkým marketingový ťah obchodníkov, si myslí aj nákupný poradca Heureka.sk. „Preto je dobré kontrolovať výsledné ceny s viacerými predajcami. Pri rozhodovaní o nákupe je dôležité myslieť na to, že ceny produktov sú často navýšené pred samotnou akciou alebo zľavy sú vypočítané z ceny, za ktorú produkt nikdy nebol v ponuke,“ povedal riaditeľ Heureka.sk Jan Mayer. Na Slovensku je Black Friday iný než v USA. Obchodníci u nás ho začínajú podľa Burdu promovať veľmi skoro, prakticky od začiatku novembra. „Ani zľavy nie sú také výrazné ako by niekto očakával, česť výnimkám,“ myslí si Burda.

Tohtoročný Black Friday môže byť podľa Heureka.sk v znamení nižších zliav. „Počas obľúbenej predvianočnej akcie Black Friday sme zaznamenali nižšie zľavy už vlani. Do tohtoročnej akcie sa určite premietne aj nedostatok komponentov v kľúčovej kategórii smart produktov, chýbajúce kontajnery, výrazné zdraženie cien dopravy a predĺženie dodacích lehôt. Nepredpokladáme výrazne nižšie zľavy, skôr obmedzenejšiu ponuku a nižší počet výrobkov za akciové ceny,“ dodáva Mayer.

Sezóna výpredajov, ktorá sa spája s nákupným sviatkom Black Friday, je lákavá nielen pre nakupujúcich a predajcov, ale aj pre kyberzločincov, ktorí neváhajú zarábať na tomto nákupnom ošiali vytváraním falošných stránok napodobňujúcich najväčšie maloobchodné platformy a systémy elektronických platieb.

V období pred nákupným sviatkom Black Friday spoločnosť Kaspersky zaznamenala nárast phishingových útokov napodobňujúcich stránky so systémami elektronických platieb. Celkový počet finančných phishingových útokov maskovaných ako elektronické platobné systémy sa podľa nich od septembra do októbra 2021 viac než strojnásobil.

Hoci sa obchody v roku 2021 po náročných 18 mesiacoch spamätali a zákazníci sa vrátili k offline nakupovaniu, výskumníci spoločnosti Kaspersky nezaznamenali typické sezónne trendy pre phishing súvisiace s online nakupovaním, ako napríklad výrazný príliv phishingových stránok s príliš štedrými akciovýmí ponukami či nárast podvodov súvisiacich s maloobchodom.

Zvýšil sa aj počet spamových správ. „V záujme ochrany vašich údajov a financií je potrebné vždy sa uistiť, že stránka, na ktorej realizujete online platbu, je zabezpečená. Spoznáte to podľa toho, že URL adresa webovej stránky začína HTTPS namiesto bežného HTTP a vedľa URL adresy sa zvyčajne zobrazí aj ikona zámku,“ dodáva generálny riaditeľ Kaspersky pre východnú Európu Miroslav Kořen.