Exminister financií Mikloš komentuje Matovičovu reformu: Zásadný problém

Daňová revolúcia ministra financií Igora Matoviča výrazne nezníži daňovo-odvodové zaťaženie práce, ako si vláda napísala v programovom vyhlásení. Myslí si to bývalý minister financií a ekonóm Ivan Mikloš.

„Zamestnanci by mali mať po novom menšie daňovo-odvodové zaťaženie, ale len veľmi nepatrne. A to je jeden zásadný problém. Z dôvodu, že sa osemnásť rokov od našej daňovej reformy nevalorizoval nezdaniteľný základ, sa tu daňové zaťaženie práce výrazne zvýšilo. Nová reforma nenapĺňa zámer vlády z programového vyhlásenia znižovať daňové a odvodové zaťaženie práce. K istému znižovaniu dochádza, ale k veľmi nepatrnému,“ povedal v relácii TV JOJ Ranné noviny Mikloš.

Bývalý minister financií víta, že vďaka daňovej revolúcii Igora Matoviča sa Slovensko vracia k rovnej 19-percentnej dani. „To je jednoznačne pozitívne,“ zdôraznil Mikloš. Celú reformu, ktorú v ostatných dňoch minister Matovič predstavil verejnosti, však nevníma ako nejakú revolúciu. „Ja by som určite slovo revolúcia nepoužil, ale Igor Matovič je známy tým, že má rád veľké gestá,“ povedal Mikloš, podľa ktorého niektoré návrhy sú veľmi pozitívne, najmä tie, ktoré zjednodušujú systém.

„Na druhej strane sú tam veci, ktorú sú nie jasné a ktoré sú nezmyselné, ktoré znehodnocujú celú reformu. Je to taká zmes veľmi užitočných a pozitívnych zmien a vecí, ktoré sú komplikované a ktoré sú zbytočné, ktoré škodia celej reforme, ako napríklad povinný krčah s vodou,“ podotkol Mikloš.

Bývalý minister financií je presvedčený, že problém so živnostníkmi má nová reforma riešiť. „Myšlienka a potreba riešenia je jednoznačná. Neviem sa, žiaľ, vyjadriť k tomu, či práve tento návrh riešením je. Lebo on prišiel ako nejaký výstrel bez toho, aby sa rokovalo so živnostníkmi, aby sa porovnalo, ako to je so zaťažením v okolitých krajinách,“ doplnil Mikloš, ktorému pri reforme živnostníkov najviac chýba zjednodušenie a výrazne nižšie daňové zaťaženie u naozajstných živnostníkov.

Mikloš nie je presvedčený o tom, či vládna koalícia novú daňovo-odvodovú reformu v tomto volebnom období schváli. Podľa neho totiž existuje veľa prekážok. „Zásadným problémom je, ako je reforma manažovaná. Reformy sa robia tak, že sa v rámci nejakej pracovnej skupiny, kde sú zastúpení všetci, všetko seriózne prepočítava. Tu to vzniklo tak, že sa to páči Igorovi Matovičovi a jednému koaličnému partnerovi, tak si sadnem a toto tam dám. Zvyšuje to riziko politickej priechodnosti celej reformy,“ konštatoval Mikloš. Politickým problémom je podľa neho aj fakt, že daňovo-odvodová reforma by sa mala prijímať rok pred plánovanými parlamentnými voľbami.