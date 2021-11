Okresy bojujú o očkovacieho žolíka: Ktoré z nich sa už čoskoro môžu vymaniť z čiernej farby?

Robia všetko, aby nespadli do čiernej farby! V Nitre spustili obrovskú kampaň na očkovanie.

Dokonca otvorili nové vakcinačné centrá, aby sa vyhli prísnejším opatreniam a získali žolíka. Regionálny hygienik môže totiž podľa pravidiel navrhnúť posunutie okresu do lepšej farby o jeden stupeň, ak v ňom zaočkovanosť starších ľudí presiahne 65 percent. Nitre chýbalo v utorok napoludnie len pár takýchto zaočkovaných starších. Blízko k potrebnej hranici sú aj ďalšie okresy.

Kampaň na očkovanie žne v Nitre úspechy a tak je čoraz viac reálnejšie, že do najhoršej farby covid automatu už nespadnú. „Ministerstvo zdravotníctva nám poslalo link, na ktorom si to môžeme sledovať, podľa údajov z dnešného dňa okresu Nitra chýba zaočkovať už len 12 seniorov vo veku 50+, aby získal žolíka a neprepadol sa do najhoršej čiernej farby, ktorá by znamenala nepríjemné obmedzenia pre obyvateľov,“ prezradil v utorok hovorca magistrátu Tomáš Holúbek.

Vedenie mesta spravilo podľa jeho slov všetko pre to, aby podiel zaočkovaných zvýšili. „Očkovanie považujeme momentálne za jediný nástroj na to, ako nad pandémiou víťaziť. Snažíme sa preto, ako sa len dá, aby sme udržali život v ako-tak normálnom režime,“ zdôrazňuje.



Záujem rastie

Ako Holúbek prezradil, v spolupráci s banskobystrickou župou a ďalšími partnermi zriadili mobilné očkovacie miesta. „Tieto mobilné očkovacie miesta nám už tretí víkend (piatok - sobota) fungujú v obchodnom centre v centre Nitry. Len posledný víkend sa tu dalo zaočkovať vyše 900 ľudí vakcínami Janssen alebo Pfizer, pričom 203 z nich boli ľudia vo veku nad 50 rokov,“ vyratúva hovorca s tým, že mobilné očkovacie miesta mali aj v poliklinikách.

„A vyšli sme aj do mestských časti Nitry, očkovať sme už boli postupne v piatich mestských častiach: Zobor, Dražovce, Janíkovce, Kynek a Krškany,“ dodal. Ľudia, ktorí sa chceli dať očkovať, aktivitu samosprávy privítali, záujem bol aj obrovský.





„Áno, je to super, my sme najskôr nechceli, ale potom sme si to rozmysleli. Je to asi jediné riešenie v tejto situácii,“ prezradil starší manželský pár. „Dobre to urobili, ja som rád,“ zhodnotil aj pán Jozef, ktorý sa na pamiatku dal aj odfotiť s primátorom Marekom Hattasom.

Tesne pri hranici

Podľa interaktívnej mapy, zverejnenej na portáli korona.gov.sk, bol okres Myjava v rámci percenta plne zaočkovaných osôb 50+ k 19. novembru na úrovni 64,9 percenta. Chýbajúcu desatinu percenta už podľa primátora splnili. „Chýbalo nám sedem ľudí, ale aj tí sú už zaočkovaní. Čakáme dva týždne na to, aby sa mohli zapísať. Verím, že čierni už nebudeme,“ povedal Pavel Halabrin. Zaočkovanosť 64,9 % u starších mal aj okres Banská Bystrica, na úrovni 64,3 % boli Piešťany.