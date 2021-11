Unikli pripravované opatrenia? TOTO má čakať Slovákov najbližšie týždne!

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a premiér Eduard Heger majú v stredu po rokovaní vlády informovať o nových prísnejších opatreniach.

Občanom chcú ich znenie oznámiť až po tom, čo ich vláda schváli. Ako zistil Denník N, lockdown by nakoniec nemal byť trojtýždňový, ale len dvojtýždňový. Opatrenia by mali začať platiť už vo štvrtok alebo v piatok. Lockdown má byť čiastočný, podľa portálu bude platiť zákaz nočného vychádzania, zavrú sa hotely, reštaurácie, kaviarne, fitnescentrá aj kaderníctva. Časť podnikateľov by sa mala v súvislosti s opatreniami dočkať odškodnenia.

Školy majú ostať otvorené. Ľudia môžu ísť počas čiastočného lockdownu do práce, školy, k lekárovi či do potravín. Očkovaní by mali byť podľa zistení Denníka N mierne zvýhodnení - kým nezaočkovaní sa dostanú len do potravín, lekárne či drogérie, očkovaným by mal byť umožnený vstup aj do ďalších obchodov.

Portál dodáva, že po desiatich dňoch trvania lockdownu by ho mala koalícia spolu s odborníkmi prehodnotiť a nie je vylúčené, že sa bude následne predlžovať.