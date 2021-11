Drsný odkaz! Matovič zvalil vinu na ministra zdravotníctva: Toto sa Lengvarskému nebude páčiť

Marek Krajčí bol lepší minister zdravotníctva ako je Vladimír Lengvarský.

Uviedol to v utorok v rozhlasovej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo minister financií a bývalý premiér Igor Matovič. Súčasnú zlú epidemickú situáciu považuje Matovič za jednoznačné zlyhanie Lengvarského. Napriek tomu by ho však nechcel z jeho pozície odvolať, zodpovednosť by mal niesť aj ďalej.

Vláda na stredajšom zasadnutí podľa Matoviča príjme opatrenie, ktoré bude chrániť životy ľudí. Vyjadril sa tak na margo celoplošného lockdownu, o ktorom sa v pondelok večer rozprávali koaliční partneri.

Matovič na koaličnej rade navrhol, aby o detailoch nového opatrenia partneri nehovorili, až pokým sa neschváli vládou. „Dôležité je, že to rozhodnutie je spoločné,” dodal Matovič a potvrdil, že viac sa verejnosť dozvie po stredajšom zasadnutí vlády z úst premiéra Eduarda Hegera a zrejme aj ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského.