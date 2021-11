Ako obchoďáky dodržiavajú sprísnené opatrenia: Zákaz vstupu neočkovaným? Toto je realita!

Šokujúce zistenie! Od pondelka majú právo vstúpiť do obchodných centier len ľudia s potvrdením o očkovaní či prekonaní covidu, pričom neočkovaní môžu ísť iba do predajní s esenciálnym tovarom.

pretože na mnohých miestach úplne zlyháva kontrola...

Kontrola pri hlavnom vchode aj v kníhkupectve

Nákupné centrum Eurovea, Bratislava

Kontrolovali iba pri hlavnom vchode a vchode do druhej sekcie centra, kde sa nachádza kino. Bočné vchody ani vstup od podzemného parkoviska kontrolované neboli.



Neočkovaných nepustia nikam

Banská Bystrica, Nákupné centrum Európa SC

Keďže ide o nákupný dom s veľkým počtom obchodov a veľkou plochou, tak neočkovaných jedincov nepúšťajú ani do esenciálnych prevádzok. „Keby sme chceli vyhovieť všetkým občanom bez rozdielu a riadiť sa pri tom novou vyhláškou 260/2021 ÚVZ SR, tak by museli byť zavreté všetky prevádzky okrem esenciálnych. Ľudia v podstate chápu, že sú určité obmedzenia, aj keď občas sa nájde niekto, komu to treba vysvetľovať,“ prezradil zamestnanec SBS.