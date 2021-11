Ministri o ďalšom radikálnom sprísnení opatrení: Kto zdvihne ruku za 3-týždňový lockdown!

Chcú ešte pritvrdiť! Kým doteraz sa slovo lockdown skloňovalo len v súvislosti s nezaočkovanými, po novom chce minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (52) na vláde navrhnúť 3-týždňový lockdown úplne pre všetkých. Mohlo by nám to podľa neho zaručiť pokojnejšie strávenie Vianoc. Čo na tento razantný krok hovoria ministri a koaliční partneri?!

Hoci sa o núdzovom stave hovorí na Slovensku už týždne, zatiaľ sa odvaha k takémuto kroku nenašla a naši politici prešľapujú na mieste. Zatiaľ prijaté opatrenia, ktoré platia odvčera, sú len kozmetické a neočkovaným situáciu nekomplikujú. Situácia v nemocniciach naberá na fatálnych obrátkach a humanitárna kríza klope na dvere.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému došla trpezlivosť, oznámil radikálny krok. „Tu treba prijať lockdown a prestať o tom diskutovať,“ povedal na konferencii Vizionári s tým, že by to malo byť pre všetkých. „Ak sa zavedie čím skôr, Vianoce už môžeme stihnúť bez prísnych opatrení,“ uviedol šéf rezortu.

Bude presviedčať

Minister zdravotníctva chce svoje požiadavky predniesť na koaličnej rade aj v stredu na vláde. „Každý lockdown, či už bude dnes, alebo o týždeň, bude trvať tri týždne a potom sa uvidí. Ale čím skôr, tým lepšie,“ povedal Lengvarský na konferencii s tým, že pôjde o prvé kolo lockdownu. Ak by nezabral, môže potom pokračovať. Od ministra sme chceli, aby nám jeho predstavy a návrhy rozmenil na drobné, viac ale povedať nechcel.

„Núdzový stav je stále v hre, minister zdravotníctva preto opätovne otvorí otázku o jeho zavedení. O jeho forme ešte bude diskusia so všetkými zainteresovanými,” povedala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Zdôraznila, že voči partnerom chce byť minister korektný, preto bude rezort o detailoch informovať komplexne až po prerokovaní všetkých detailov na vláde.

Smerujeme k lockdownu

Kým v uplynulých týždňoch v koalícii zhoda v otázke zatvorenia štátu nepanovala, dnes je situácia iná. Sme rodina je za to, aby sa urobil teraz tvrdý lockdown na dva či tri týždne. „Zavrieť celú krajinu ako Rakúšania na dvadsať dní, zákaz chodenia medzi okresmi, aj za to by som bol. A po dvadsiatich dňoch všetko otvoriť bez ohľadu na to, aké budú výsledky, všetko otvoriť, aby sme udržali ekonomiku a priemysel,“ povedal Kollár pre TA3.

To však predpokladá prijatie núdzového stavu, počas ktorého vláda môže obmedziť aj pohyb občanov. Podľa dnes platného zákona ho vláda pre pandémiu môže vyhlásiť na štyridsať dní. Dôležité rozhodnutia prinesie rokovanie koaličnej rady aj to v stredu na vláde. Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga upozornil, že ak nepristúpime k ráznym opatreniam, skolabujú nemocnice. „Verím, že zvíťazí odvaha a prijmeme opatrenia, ktoré musia byť prijaté,” dodal.