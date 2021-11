Chcete výhodne predať vaše auto? 5 tipov, ako zaujať kupca

Každý má iné preferencie toho, čo od svojho vozidla očakáva, ale všetci chcú kvalitné spracovanie a originálny dizajn za čo najmenej peňazí.

Lenže v súčasnosti sa trh s autami otriasa v základoch a autá vo všetkých segmentoch zdražujú, a tak je enormný dopyt po jazdených kusoch v dobrom stave. Čoho by ste sa teda mali držať, ak predávate auto po vlastnej osi a neodpredáte ho prvému autobazáru?

1 Dobré fotografie

Ak vozidlo inzerujete na rôznych internetových autobazároch, ocitnete sa vo veľkej konkurencii. Najmä, ak predávate kus, ktorý sa na cestách vyskytuje často, musíte staviť na dobré fotografie, ktoré zaujmú na prvý pohľad medzi ostatnými inzerátmi. Častou chybou predávajúcich však je, že na aute po nafotení vyretušujú estetické nedostatky.

Neraz sa potom stane, že potenciálny záujemca na mieste odmietne vozidlo kúpiť, pretože ho odradí neseriózny prístup a v princípe klamlivé informácie. Vyvarujte sa zbytočnému prikrášľovaniu ani nepoužívajte efekty ako HDR či iné. Alfou a o megou je výber správnych uhlov záberu.



2 Netajiť stav

Najlepšie a najrýchlejšie sa síce predávajú autá do 10 rokov s plnou servisnou históriou, no majiteľa si nájdu aj kusy, ktoré majú blízko k technickému stavu vraku.



Preto je fér informovať o všetkých nedostatkoch, čím predídete môžným problémom po predaji, keď by vás nový majiteľ konfrontoval s problémami, ktoré sa náhle objavili. Iste, niekedy nedokážete predpovedať, čo sa pokazí, no každý záujemca ocení informáciu o tom, kedy ste menili klinový remeň, dýzy palivového čerpadla alebo ramená zavesenia.

3 Rozumná cena

Predražené jazdenky visia na trhu dlhé mesiace, a pokiaľ budete tvrdohlavo bazírovať na stanovenej cene, ani auto nemusíte predať. Prestrelené ceny sú však iba jedným z problémov, ľudia sa oblúkom vyhýbajú pofidérnym inzerátom lákajúcim na kúpu storočia.



Vždy garážované auto po dedovi, ktoré má vyblednutý lak a vysedenú sedačku, je chyták, ktorý používali priekupníci pred 20 rokmi a už vtedy nefungoval. Ideálne je staviť na zlatú strednú cestu a ponúknuť vozidlo za priemernú trhovú cenu s tým, že prihliadnete na technický stav. Ak však predávate raritu, kupca si nájde aj polorozpadnutý vrak.