Právnici a politici sa nevedia zhodnúť: Môže byť povinné očkovanie protiústavné?!

Nebude to ľahké ! Téma povinného očkovania, ktorú v sobotu otvoril premiér Eduard Heger (45), rozdeľuje nielen politickú scénu, ale aj právnikov.

Kým k takémuto razantnému kroku v Európe pristúpili iba Rakúsko či Vatikán, u nás sa povinné očkovanie zatiaľ skloňuje najmä s určitými profesiami či vekovou hranicou. Čo si o tom myslia odborníci?! Téma povinného očkovania lomcuje už pár dní Slovenskom. Pre inšpiráciu nemuseli naše politické špičky chodiť ďaleko. Od februára k tomuto kroku pristupuje Rakúsko. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa prihovára za zavedenie povinného očkovania.

V Slovenskom rozhlase v sobotu povedal, že aj s právnikmi rokuje, či to umožňuje ústava. Ak to bude možné, príde s návrhom, aby sa povinne očkovali seniori, ktorí sú najohrozenejší. „Pre mňa by toto bola ideálna cesta - zaočkovať povinne či už 65+, alebo 60+, podľa toho, ako odborníci rozhodnú. Ja si myslím, že už aj 50+ by asi bol najideálnejší diapazón, ale nech povedia odborníci,“ vyhlásil v diskusii Sobotné dialógy. Predseda vlády priznal, že s koaličnými partnermi rokuje aj o možnom plošnom povinnom očkovaní. Nato však podľa neho treba politickú odvahu.

Hegerovi vyjadrili podporu aspoň jeho vlastní. Poslanec OĽaNO a exminister zdravotníctva Marek Krajčí podporuje povinné očkovanie. „Neodporúčam povinné očkovanie celej populácie, sústreďme sa na starších ľudí,“ povedal Krajčí. Ak sa na zavedenie povinného očkovania nájde politická odvaha, musia byť podľa neho jasne zadefinované výnimky, kto sa očkovať nemusí, napríklad zo zdravotných dôvodov.

Zároveň však musí vláda v takom prípade pridať na informovanosti ľudí, aby sa z toho neurobil strašiak. „Buď budeme ochotní prijať tvrdé opatrenia, alebo budeme situáciu pozorovať a tá bude podobná humanitárnej katastrofe,“ povedal v RTVS v relácii O päť minút dvanásť.