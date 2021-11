Fotografie, ktoré vyrážajú dych! Umelec originálne zvečnil Prešov

Prešovský fotograf Ján Štovka (44) zvečnil novozrekonštruovanú Jarkovú ulicu originálnym spôsobom.

Na snímkach zachytil umelcov v tanečných pózach v historickom centre Prešova. Na niektorých záberoch akoby aktéri popierali zemskú príťažlivosť. Fotografií je dvanásť a vznikne z nich kalendár. Bude ukazovať krásy opravenej Jarkovej ulice.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Nie je to síce nič objavné, ale napríklad v New Yorku alebo Paríži vznikajú takéto série snímok, ktoré zachytávajú tanečných umelcov na tých najatraktívnejších miestach, pomerne často. My sme doposiaľ nič podobné nemali,“ vysvetlil fotograf, ktorý patrí medzi 50 najrenomovanejších fotografov v Európe. Kalendár začal chystať už v lete.

„Vznikal postupne. Fotiť sme museli chodiť ráno, kým boli ešte prešovské ulice prázdne,“ priblížil. Ocenil aj trpezlivosť modelov, ktorí sú tanečníkmi prešovského Podduklianskeho umeleckého ľudového súboru (PUĽS). „Museli prísť ráno len v úsporných odevoch, sú profesionáli,“ uzavrel.