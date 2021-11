Na dlažbe banskobystrického námestie pribudli tisíce bielych krížov: Pohľad, ktorý zabolí

Na dlažbe banskobystrického Námestia SNP pribudli v sobotu tisíce bielych krížov. Symbolizovať majú spomienku na ľudí, ktorí na Slovensku podľahli ochoreniu COVID-19. Pietnu akciu organizovalo v rámci Noci divadiel Bábkové divadlo na rázcestí (BDNR).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Cieľom organizátorov bolo namaľovať kriedovými sprejmi na banskobystrické námestie 13 725 bielych krížov ako spomienku na rovnaký počet ľudí, ktorí od vypuknutia pandémie nového koronavírusu do štvrtka (18. 11.) podľahli ochoreniu COVID-19.

„Je to rituál lúčenia. Biely kríž je príbehom každého z nás, každému z nás sa niečo také môže stať. V tejto dobe sa riešia spory, ktoré sú s ohľadom na túto vážnu situáciu a to čo spôsobuje pandémia, úplne zbytočné a malicherné,“ uviedla pre TASR riaditeľka BDNR Iveta Škripková. Ako dodala, pietna spomienka má tiež upozorniť na to, že v týchto časoch je potrebné sa zamerať na to skutočne podstatné, a to ľudský život.

K pietnej spomienke sa pripojili aj Štátna opera a Akadémia umení. Súčasťou spomienky bolo i čítanie výpovedí pozostalých či lekárov členmi súboru bábkového divadla. Inšpiráciou organizátorom boli pietne udalosti v Českej republike, kde sa biele kríže za obete pandémie v minulosti maľovali v Prahe a dvadsiatke ďalších miest.