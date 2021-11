Premiér sa poriadne naštartoval: Je to cynické! Situácia na Slovensku je podľa neho anomáliou

Opozícia by podľa predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) mala prestať robiť z pandémie ochorenia COVID-19 politiku.

Vyhlásil to dnes v diskusnej relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko (RTVS). Zároveň opozičných politikov vyzval, aby prestali viesť boj proti vláde a viedli ju proti pandémii a za záchranu životov. Obeťami pandémie sú totiž podľa Hegera primárne voliči súčasnej opozície.

„Je to úplne cynické. Oni burcujú už mesiace ľudí proti dodržiavaniu základných opatrení," skonštatoval premiér. Situácia na Slovensku je v tejto súvislosti podľa neho anomáliou. „Si zoberte okolité krajiny, všetci pochopili, že zápas sa vedie s pandémiou, nie s vládou," uviedol Heger.

Podľa premiéra je tiež absurdné, že opoziční lídri sa nedali zaočkovať a napriek tomu tvrdia, že to odporúčajú. „Kto sa nechá ponúknuť niečim, keď si to samotný hostiteľ nedá do úst?," dodal predseda vlády.