Chystáte sa na pôrod? Ministerstvo zdravotníctva zavádza nové postupy v starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva SR zavádza do praxe dva nové štandardy pre zjednotenie a zlepšovanie poskytovania starostlivosti počas tehotenstva a pôrodu.

Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. „Naším spoločným cieľom je postupne zlepšovať starostlivosť o matku a dieťa, systematicky s mojím tímom pracujeme na tom, aby sme sa aj v tejto oblasti napredovali. Ďakujem odborníkom za uvedenie týchto štandardov do praxe, ktoré verím, budú lekárom a zdravotníkom nápomocné pri ich práci v starostlivosti o matku a dieťa,” povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Cieľom prvého štandardného postupu s názvom „Prenatálna starostlivosť o nízkorizikovú (fyziologickú) tehotnosť” je zaviesť jednotný postup pri sledovaní fyziologickej tehotnosti. Ďalej tiež prevencia a včasný záchyt odchýlok naznačujúcich možný vznik materských komplikácií, ako aj včasné odhalenie odchýlok v prenatálnom vývine plodu, správna príprava na pôrod, dojčenie, príprava na rodičovstvo a podpora rodiny. Druhý postup s názvom „Starostlivosť o nízkorizikovú rodičku počas pôrodu” zavedie jednotný postup počas sledovania a asistencie pri pôrode u fyziologických (nízkorizikových) rodičiek v termíne pôrodu, v týždni tehotnosti 37+0 až 41+6, a to pri jednom plode v polohe pozdĺžnej hlavičkou bez anamnézy cisárskeho rezu v minulosti.

„V rámci odborných diskusií sa dlhodobo komunikovalo o nejednotnom prístupe v poskytovaní zdravotnej starostlivosti o rodičku a priebeh fyziologického pôrodu. Vypracovanie štandardných postupov členmi odbornej skupiny pre gynekológiu a pôrodníctvo považujem za dôležitý krok, ako pre samotné rodičky, tak aj zdravotnícky personál,” uviedol štátny tajomník rezortu Kamil Száz. Okrem toho by mali zavedené štandardy pomôcť predchádzať plytvaniu zdrojov na nepotrebné výkony, čoho príkladom sú nadbytočné vyšetrenia počas tehotenstva či vysoký podiel cisárskych rezov pri nerizikových tehotenstvách. Navýšením kompetencií pôrodných asistentiek možno predpokladať návrat pôrodníckej starostlivosti do ich rúk so zamedzením nadbytočných medicínskych intervencií pri nízkorizikovom pôrode.