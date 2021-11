Košická župa motivuje k vakcinácii proti covidu benefitmi: Káva zdarma, zľavy na wellness aj voľné vstupy!

Káva zadarmo či bezplatný vstup pre deti do wellnessu. Košický samosprávny kraj (KSK) spúšťa nový benefitný systém pre všetkých, ktorí sú zaočkovaní aspoň jednou dávkou vakcíny.

Ponúkne tak výhody na nákup produktov a služieb napríklad z oblasti gastropriemyslu či rekreácie. Týmto krokom chce Košická župa dopomôcť k vyššej zaočkovanosti a podporiť producentov a poskytovateľov služieb v kraji.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Benefit v rôznych formách bude poskytovať 60 lokálnych predajcov či poskytovateľov služieb a po jeho využití môžu ľudia ušetriť v priemere 700 eur. KSK spúšťa portál benefitov pre všetkých, ktorí sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Na webe www.preodmenu.sk nájdu informácie o tom, v ktorých prevádzkach a na čo môžu získať zľavu, zvýhodnený vstup alebo darček k nákupu. Portál slúži aj samotným prevádzkovateľom, ktorí chcú informovať o zľavách pre očkovaných.

„Na Slovensku už nemáme voľné lôžka s pľúcnou ventiláciou. Zvrátiť túto situáciu bez fatálnych následkov možno iba očkovaním. Vidíme to aj na krajinách s vysokou zaočkovanosťou, že to tam neeskaluje tak ako na Slovensku. Chcem len vyzvať občanov, aby sa nenechali vtiahnuť do politických hier a rozhodovali sa na základe vlastného kritického myslenia,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Doplnil, že dôvodom na očkovanie by nemali byť iba výhody v prevádzkach. „Spustením benefitného systému pre zaočkovaných chceme vyslať signál, že podnikateľské subjekty, ktoré držia ekonomiku, majú záujem prispieť k stabilizovaniu situácie. Pod jednou strechou sme združili aktuálne 60 prevádzok z Košického kraja, ktoré poskytnú zaočkovaným východniarom rôzne výhody či zľavy,“ dodal Trnka.

Podľa informácií KSK sa do benefitného systému zapojili reštaurácie, kaviarne, hotely, obchody so športovým, zdravotníckym aj záhradníckym sortimentom, fitnes, wellness aj zábavné centrá, predajne šperkov či mobilov, ako aj autoumyváreň. Zapojené sú tu prevádzky z Košíc, Michaloviec, Spišskej Novej Vsi či Trebišova. Zľavy či iné výhody budú poskytovať po dobu najbližších najmenej šiestich mesiacov. K tomu, aby sa mesto vyhlo čiernej farbe okresu, chýba približne tisíc zaočkovaných nad 50 rokov.

Výhoda pre očkovaných: K raňajkám káva zadarmo

Tomáš Kulina, majiteľ Kava Caffe

- Kraj nás oslovil do tejto kampane a rozhodli sme sa pridať. Podľa mňa je odmena pre očkovaných dobrá. Aspoň si uvedomia, že majú nejaké výhody, keď v skutočnosti to vyzerá, že veľmi veľa výhod ani nemajú. Touto akciou sa nám možno podarí aspoň pár ľudí pritiahnuť na našej prevádzky, keďže tu dostanú o kávičku viac.



Výhoda pre očkovaných: 10 % zľava na wellness a masáže

Eugen Rogovský, majiteľ Wellness & Kongres Hotel Čingov, Slovenský raj

- Sme za to, aby sa mohlo normálne žiť a aby prevádzky a hotely boli normálne otvorené. Bez toho sa ďalej nepohneme. Musíme sa vzájomne chrániť a rešpektovať.



Výhoda pre očkovaných: Pri kúpe jedného, druhý vstup zadarmo

Martin Švarc, vedúci Kryo Košice

- Tým, že aj my žijeme zdravým životným štýlom a podporujeme imunitu, čo je aktuálne vždy aj mimo covidu, prišlo nám vhodné sa zapojiť. Chceme čo najviac umožniť ľuďom, aby si pomocou kryoterapie podporili svoje zdravie, čím prispievajú k budovaniu imunity v týchto náročných časoch. Uvedomujeme si, že všetci ťaháme za jeden povraz.