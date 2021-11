Dvojičky Vlado a Andrej premenili detský sen na realitu: Z vyučených mäsiarov sú maliari!

Sú skromní, životom skúšaní a majú obrovský talent!

Dvojičky Vlado (41) a Andrej (41) z Vaďoviec (okr. Nové Mesto nad Váhom) to nemali v živote jednoduché. V detstve prišli o otca, a keď mama neposedných synov nemohla strážiť, potrebovala, aby boli zavretí v bezpečí svojej izbičky. Nezbední chlapci nudu zaháňali tým, že vzali do rúk farbičky a maľovali po stenách. Detská záľuba sa im zapáčila natoľko, že pomaľovali celé steny detskej izby. Už vtedy vedeli, že tento koníček sa stane ich najväčšou životnou vášňou. Po rokoch sa k nej vrátili.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vlado (41) a Andrej (41) neštudovali na umeleckých školách. „My sme odmalička brali do rúk farby a maľovali. Asi sme to dostali do vienka,“ prezradil sympatický Vlado s tým, že svoj talent objavil v detstve, no rozvíjať ho začal len nedávno. „Keď sme boli malí, mali sme veľké hospodárstvo, museli sme sa starať o kravy a statky. Nebolo to, samozrejme, jednoduché, a keď nám zomrel otec, tak sme sa starali dvojnásobne,“ opísal ťažké časy. Keďže dvojičky boli neposedné, mama potrebovala, aby boli zavreté v bezpečí svojej izbičky, keď ich nemohla strážiť.

Vtedy sa vrhli na farbičky. „Na poschodí domu sme mali izbičku. Tak nás tam mama zatvorila, aby sme sa hrali, a my sme namiesto hračiek zobrali farby. Maľovali sme od výmyslu sveta kadečo až tak veľmi, že sme celé steny pomaľovali,“ doplnil Vlado s tým, že rovnako sa zabával aj jeho brat.

Kvety, abstrakty aj fosfor

Ich vášeň pre maľovanie sa však nikdy nevytratila. „Obaja sme vyučení mäsiari, a tak sme nič umelecké neštudovali. Boli sme dlho v Írsku, a keď sme mali čas, práve tam sme začali opäť maľovať. Vždy sme niečo začali a postupne sme sa k tomu vracali, preto jeden obraz mi trvalo namaľovať aj pol roka,“ spomína Vlado. Keď sa zo zahraničia vrátili a zamestnali na Slovensku, maľovanie ich znova úplne pohltilo. A čo zvečňujú najradšej?

„Maľujeme portréty, zvieratá, kvety, abstraktné veci, všetko, čo je pekné,“ usmial sa Vlado a dodal, že nedávno obaja dostali výpoveď a rozmýšľajú nad predajom svojich výtvorov. „Na Obecnom úrade vo Vaďovciach sme mali svoju historicky prvú výstavu. Veľmi sa ľuďom páči a teraz, keď sme bez práce, tak by sme obrazy aj popredávali. Sú to buď olejomaľby, alebo fosforové perá, tie obrazy aj svietia,“ uzavrel Vlado, ktorý by chcel diela predávať od 100 eur.